La IA creada en Extremadura que determina quién tiene la culpa en un atropello

Investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) han desarrollado un modelo de inteligencia artificial capaz de clasificar los niveles de responsabilidad de conductores y peatones en atropellos, a partir de datos reales de siniestros registrados en Badajoz. El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, nace de la experiencia del agente de la Policía Local de Badajoz Alejandro Moreno Sanfélix, adscrito a la unidad de la policía local pacense, quien ha impulsado la investigación junto a Consuelo Gragera Peña y Miguel Ángel Jaramillo Morán, de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx.

El estudio, titulado ‘Evaluation of the level of responsibility in pedestrian crashes using machine learning algorithms’, analiza un total de 510 atropellos extraídos de atestados de la Policía Local de Badajoz y resoluciones judiciales. A partir de esa información, los investigadores han trabajado con 14 variables binarias agrupadas en cuatro ámbitos: humano, tecnológico, estructural y normativo.

En concreto, la propuesta parte de una realidad frecuente en los siniestros viales: la responsabilidad no siempre es clara y, en muchos casos, puede estar repartida entre varios actores. La finalidad del informe, según sostiene Moreno, es «proporcionar herramientas más objetivas y rápidas que apoyen las decisiones administrativas y judiciales», además de contribuir a «prevenir y reducir la siniestralidad vial gracias al uso inteligente de los datos y la tecnología».

El sistema se basa en técnicas de ‘machine learning’, una rama de la inteligencia artificial que permite entrenar modelos para que aprendan a partir del análisis de grandes volúmenes de datos. En este caso, los modelos se han alimentado con información procedente de atestados policiales y sentencias judiciales previamente validadas, de forma que el sistema aprende a partir de decisiones humanas ya consideradas correctas.

Los investigadores probaron distintos algoritmos de clasificación supervisada para determinar cuáles ofrecían mejores resultados. Entre los modelos comparados, destacaron el árbol de decisión, Naïve Bayes y SVM. El mejor rendimiento lo obtuvo el árbol de decisión, con una precisión del 76,46% tras aplicar validación cruzada estratificada.

La responsabilidad

Según explican desde la UEx, estos sistemas pueden detectar patrones que pueden pasar desapercibidos para los humanos y determinar qué variables influyen más en la atribución de responsabilidad. «No solo es útil para los jueces, sino también para que las administraciones públicas puedan intervenir de manera más eficaz en la prevención de siniestros», señala el investigador Jaramillo.

Cabe destacar que el estudio no traza un perfil por edad o sexo de los implicados, sino que se centra en las circunstancias que más pesan a la hora de atribuir la responsabilidad. Aun así, sus datos sí permiten extraer una conclusión relevante: en torno a seis de cada diez atropellos analizados acabaron con una atribución completa de responsabilidad al conductor. Esta categoría supuso el 61,21% de los casos recogidos en los atestados de la Policía Local de Badajoz y el 62,20% en las resoluciones judiciales examinadas. En cambio, los casos con culpa del peatón rondaron el 10%.

Las variables

La variable más relevante identificada es la posesión del permiso de conducir. Según Alejandro Moreno, conducir sin carné es uno de los factores más determinantes, al implicar un desconocimiento de las normas de circulación. El artículo científico concreta que esta variable alcanza un peso del 47,26% en la clasificación de la responsabilidad. Por detrás aparecen otros factores como el lugar del siniestro, especialmente si se produce en un paso de peatones o en sus proximidades; el consumo de alcohol o drogas; el uso del teléfono móvil; el comportamiento del peatón y la distracción en general.

Entre las 14 variables figuran si el conductor iba atento o distraído, si superaba el límite de velocidad, si usaba el móvil, si tenía permiso de conducir, si había consumido alcohol o drogas, si el peatón también había consumido sustancias, si cruzaba usando el móvil o auriculares, si el atropello se produjo en un paso de peatones o en su zona de influencia, la iluminación, la ITV del vehículo y la visibilidad de la ropa del peatón.

Entre los factores destacados figura la distracción al volante, junto al consumo de sustancias. Los investigadores advierten, además, de que el consumo de drogas puede estar infrarrepresentado en los datos, debido a que los controles específicos son menos frecuentes que los de alcohol. Esta circunstancia, apuntan, pone de manifiesto la necesidad de reforzar las campañas de prevención en este ámbito.

Los modelos alcanzan un nivel de fiabilidad comparable al de las resoluciones humanas, aunque sus autores subrayan que el sistema puede mejorar a medida que se incorporen más datos. La finalidad no es sustituir la labor policial o judicial, sino aportar una herramienta de apoyo que ayude a reducir la subjetividad y a tomar decisiones con mayor rapidez y objetividad.

La Administración

Además de estudiar la responsabilidad de conductores y peatones, la investigación abre la puerta a incorporar un tercer actor: la administración pública. Los investigadores recuerdan que algunas infraestructuras urbanas pueden presentar deficiencias que contribuyen a la aparición de siniestros, como pasos de peatones mal ubicados, falta de visibilidad o problemas derivados de la vegetación.

En estos casos, parte de la responsabilidad podría recaer en la propia administración. Por este motivo, el equipo investigador considera necesario llevar a cabo una ampliación en el futuro del número de variables incluidas en el modelo, con el objetivo de mejorar la precisión de la herramienta y avanzar hacia una gestión más preventiva y objetiva de la seguridad vial.