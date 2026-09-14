Unidas por Extremadura augura un "otoño caliente" de protestas contra la Junta

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha augurado este lunes un "otoño caliente" de movilizaciones en la región y ha acusado a la Junta de mantener una agenda "muy alejada" de las preocupaciones de la ciudadanía.

De Miguel ha citado las protestas anunciadas por los sindicatos de la función pública, la huelga indefinida de médicos y las movilizaciones contra distintos proyectos de plantas de biometano. A su juicio, estas reivindicaciones evidencian el malestar existente mientras el Ejecutivo autonómico apuesta por rebajas fiscales que, según ha denunciado, benefician especialmente a grandes empresas y propietarios.

La dirigente de Unidas ha considerado "incompatible" reducir ingresos públicos y, al mismo tiempo, plantear mejoras salariales para los empleados públicos o reforzar servicios como la sanidad. En este ámbito, ha vuelto a cargar contra la consejera de Salud y ha denunciado el funcionamiento durante semanas de ambulancias sin las licencias necesarias.

De Miguel ha asegurado además que la sanidad extremeña atraviesa una situación de "caos" y "colapso", con problemas en las urgencias, demoras en centros de salud y servicios hospitalarios sometidos a una elevada presión. Para Unidas, estas dificultades requieren "inversión y dinero" y no "fotos, vídeos ni propaganda".

La portavoz también ha reclamado una "reprobación pública" del vicepresidente primero de la Junta por sus declaraciones sobre los incendios y el cambio climático, que ha calificado de impropias de un miembro del Gobierno autonómico.

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Unidas por Extremadura ha aprovechado además el inicio del curso político para presentar una nueva imagen basada en la flor de la jara, con la que pretende simbolizar su arraigo al territorio y su defensa de los intereses de Extremadura.