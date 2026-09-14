El viaje de una bolsa de sangre por Extremadura: más de mil kilómetros al día para que ningún hospital se quede sin reservas

El Banco de Sangre de Extremadura sostiene cada día una parte esencial del sistema sanitario regional, pero su trabajo empieza mucho antes de que una bolsa llegue a los hospitales. En la comunidad, que cuenta con las dos provincias más extensas del país y decenas de puntos de extracción repartidos por el territorio, el transporte exige una logística constante. Todo empieza cuando el equipo sale del centro de transfusión de Mérida hacia los puntos de donación, donde se recogen varias colectas de sangre y plasma. Tras la valoración sanitaria del donante, se procede a la extracción y es entonces cuando la bolsa inicia su recorrido, conservada a una temperatura de entre 22 y 24 grados hasta su traslado a la capital extremeña.

Allí se fracciona en hematíes, plaquetas y plasma, lo que permite que una sola donación pueda servir para tres pacientes distintos. Después se analiza para descartar hepatitis, VIH o sífilis, se determina el grupo sanguíneo y se conserva en neveras con su correspondiente etiquetado. A partir de ahí comienza el reparto a los hospitales, en función de las necesidades que comunica cada centro. Los técnicos preparan los envíos y la sangre llega al banco hospitalario, donde se registra y se asigna según cada caso. Desde ahí, "puede servir para un quirófano, un paciente oncológico, una intervención quirúrgica, hematíes para equilibrar la anemia o plaquetas para alteraciones en la coagulación", explica Yolanda Cabanillas, directora del Centro del Banco de Sangre de Extremadura.

La dimensión territorial de Extremadura condiciona todo el sistema. Los furgones recorren algo más de 1,2 millones de kilómetros al año. A ellos se suman otros 220.000 kilómetros correspondientes al desplazamiento de los trabajadores. En conjunto, el servicio supera los 1.000 kilómetros diarios entre colectas y repartos.

Sangre, plasma, leche materna y cordón umbilical

Pero el dispositivo sanitario no trabaja solo con donaciones convencionales. También coordina la recogida de leche materna, el traslado de cordón umbilical y las colectas de plasma, cada uno destinado a necesidades asistenciales diferentes.

La leche materna "se usa fundamentalmente para neonatos de bajo peso", apunta Cabanillas. Mérida, Cáceres y Badajoz son los principales centros demandantes, aunque puede distribuirse a otros hospitales si la necesitan.

El cordón umbilical se emplea en trasplantes, sobre todo en niños con cáncer o enfermedades de la sangre. Los componentes sanguíneos son clave. Los hematíes son fundamentales en cirugías, las plaquetas se utilizan sobre todo en pacientes oncológicos o hematológicos, aunque también en intervenciones de personas con niveles bajos por otros motivos médicos, y los derivados del plasma, como las inmunoglobulinas, se administran en casos de inmunodeficiencia.

El plasma ha ganado peso en los últimos años "por su papel en la fabricación de medicamentos que no pueden obtenerse de otra forma", explica Cabanillas. De él derivan productos como albúmina, inmunoglobulinas o factores de coagulación para personas con hemofilia u otros trastornos. España no es autosuficiente en plasma, por lo que el Ministerio de Sanidad ha impulsado programas para aumentar este tipo de donación y reducir la dependencia de otros países.

La necesidad de nuevos donantes

El funcionamiento de esta cadena depende fundamentalmente de las donaciones. El Banco de Sangre ha atravesado momentos de falta de reservas en los últimos meses que han obligado incluso a posponer intervenciones, y uno de los retos ahora es el relevo generacional. Cabanillas reconoce que no siempre es fácil llegar a la población más joven. Por eso, desde la administración se está reforzando la difusión a través de las redes sociales para atraer nuevos donantes que complementen a los de mediana edad y ayuden a cubrir las necesidades de sangre y plasma.

La directora del Banco de Sangre recuerda que buena parte de la actividad hospitalaria depende de que haya reservas suficientes. "Los tratamientos que se hacen hoy en día y que ofrecen los hospitales de la región no podrían realizarse si no tienen detrás el respaldo de un servicio de transfusión que pueda responder con concentrados de hematíes, con plaquetas o con plasma", subraya.

Esos componentes no se fabrican en un laboratorio, sino que "dependen de que una persona ponga su brazo y haga una donación", resume. Para donar sangre se necesitan pocos requisitos: estar bien de salud, tener más de 18 años y disponer de unos 10 o 15 minutos para acudir a un punto de donación. La recuperación suele ser buena y, según Cabanillas, muchas personas repiten cuando comprenden la importancia del gesto.

Detrás de cada donación hay pacientes muy distintos, desde personas operadas, pacientes oncológicos y enfermos con anemia hasta personas con alteraciones de la coagulación, neonatos de bajo peso o niños que necesitan un trasplante de sangre de cordón umbilical.

Un contrato para toda la cadena

Sin embargo, la sangre no depende solo de la solidaridad del donante, sino también de una red diaria de planificación, análisis y reparto que recorre la región para que los hospitales puedan seguir funcionando con seguridad. Por eso, de cara a una gestión más eficaz, con vehículos más adaptados, equipamiento renovado y mejoras en la organización, el servicio se ha integrado en un solo contrato, que supone un incremento del 275% en su importe.

El Servicio Extremeño de Salud lo ha adjudicado por 5,15 millones de euros para tres años. Según explica Manuela Mancilla, directora de Régimen Económico de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, este contrato facilita que más del 50% de los vehículos destinados a la ejecución del servicio tengan menos de un año de antigüedad. También se renueva el equipamiento necesario para las extracciones, como balanzas, neveras y material para el transporte de hemocomponentes.

La separación entre el transporte del personal y el del material es otro de los cambios organizativos. No se trata de una cuestión de riesgo, precisa Mancilla, sino de adecuación. El material necesita vehículos isotermos capaces de mantener las condiciones de conservación de la sangre, mientras que el personal debe desplazarse en vehículos destinados al transporte de pasajeros.

El nuevo contrato ordena la parte logística de un servicio que recorre más de mil kilómetros al día entre colectas y repartos. Pero esa red solo funciona si antes hay donaciones suficientes. Sin ellas, no hay sangre que conservar ni enviar a los hospitales.