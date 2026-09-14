Política regional
Vox rechaza que se "torpedee" la Ley de Concordia de Extremadura y anuncia nuevas iniciativas
Inés Checa asegura que su partido no renunciará a sus principios y que impulsará "las leyes que sean necesarias" en defensa de la concordia y la reconciliación
La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha criticado este lunes que el Tribunal Constitucional esté, a su juicio, "intentando torpedear" la Ley de Concordia de Extremadura y ha advertido de que su formación no renunciará a sus principios y promoverá "las leyes que sean necesarias".
"El socialismo de Sánchez y Conde-Pumpido considera inconstitucional evitar el enfrentamiento entre los españoles. Tremendo", ha afirmado Checa en una rueda de prensa en Mérida.
La dirigente de Vox ha defendido que su partido seguirá apostando "por la concordia y por la reconciliación" frente a las políticas de memoria impulsadas por la izquierda.
Checa ha asegurado además que las decisiones judiciales o políticas contrarias a sus planteamientos no harán que Vox cambie de posición. "La izquierda puede ponernos todos los palos que quiera en las ruedas, pero no va a conseguir jamás que renunciemos a nuestros principios", ha señalado.
En este sentido, ha avanzado que Vox volverá a impulsar y aprobar "cuantas leyes sean necesarias" con el objetivo, según ha expresado, de que Extremadura "se libere del yugo ideológico que sufre por parte de la izquierda".
La portavoz parlamentaria ha insistido así en que su formación mantendrá su apuesta por la Ley de Concordia y buscará nuevas vías legislativas en caso de que la actual norma encuentre obstáculos en su tramitación o aplicación.
Si quiere un titular algo más contundente, también puede funcionar: Vox desafía los obstáculos a la Ley de Concordia: "Impulsaremos las leyes que sean necesarias".
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