Activado el nivel 1 por un incendio forestal en Plasencia ante la posible afección a carreteras

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 por un incendio forestal declarado en Plasencia, ante la posible afección a carreteras de la zona, según la primera actualización facilitada por el operativo de extinción.

En las labores para controlar el fuego participan 15 efectivos, con medios tanto terrestres como aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres.

El dispositivo desplegado está formado por dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. A ellos se suman un helicóptero y dos medios aéreos que trabajan sobre la zona afectada.

Noticias relacionadas

El incendio permanece en fase de extinción y, por el momento, no se han facilitado datos sobre la superficie afectada, el origen del fuego ni las vías que podrían verse condicionadas por su evolución.