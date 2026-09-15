"Ahora mismo no hay estudiantes de la UEx en México": unos 530 alumnos saldrán al extranjero este curso

Frente a la Universidad de Extremadura estaban este martes parte de los jóvenes que durante los próximos meses harán de la región su casa. Desde México, Italia, Francia, Portugal, Colombia o China llegan con la maleta recién hecha, mientras centenares de estudiantes de la UEx hacen el camino contrario. La Universidad ha dado la bienvenida a 254 estudiantes internacionales que cursarán aquí el primer semestre o el curso completo, mientras que alrededor de 530 alumnos de la UEx estudiarán o realizarán prácticas en el extranjero a lo largo de este curso. América Latina tiene un peso especialmente destacado entre quienes llegan, al aportar 123 de ellos, y México encabeza la lista con 99 estudiantes.

"México es nuestro gran aliado", resume Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, durante el Welcome Day celebrado en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. Italia y Francia son los siguientes países con mayor presencia, mientras la Universidad trata también de estrechar sus vínculos con Asia. Unos 107 de estos estudiantes se quedarán en el campus de Cáceres, principalmente en Filosofía y Letras. Y todavía faltan los que llegarán en el segundo cuatrimestre; la previsión de la UEx es cerrar el curso con alrededor de 400 estudiantes internacionales recibidos.

Asesinato de una estudiante en México

El inicio de esta nueva temporada de intercambios coincide, sin embargo, con un episodio que ha situado la seguridad de las estancias universitarias en primer plano. Se trata del asesinato de una estudiante de la Universidad de Granada mientras realizaba una movilidad en el estado mexicano de Morelos. La UEx ha tenido durante años relación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aunque en estos momentos no mantiene a ningún alumno extremeño desplazado en México.

La situación cambiará previsiblemente después de Navidad. La movilidad con América Latina se concentra en la UEx durante el segundo cuatrimestre y Relaciones Internacionales maneja ahora unas nueve solicitudes para viajar a México a partir de enero, dentro de uno de sus programas de movilidad. Son peticiones todavía pendientes del desarrollo definitivo de la convocatoria.

Un caso excepcional, no el final de los convenios

Inés Gallardo, directora de Relaciones Internacionales de la UEx, lleva años gestionando estancias de alumnos dentro y fuera de España y reconoce no haber vivido hasta ahora un episodio de estas características. Sí han surgido accidentes, enfermedades o intervenciones médicas durante una movilidad, pero sitúa lo ocurrido en Morelos como una circunstancia excepcional.

Tampoco cree que deba traducirse automáticamente en la ruptura de los acuerdos universitarios. "No creo que algo que sucede al margen de la universidad tenga que hacer que se retire la confianza en la Autónoma de Morelos", explica. Otra cuestión, admite, es cómo puedan reaccionar los estudiantes y sus familias. El temor ante un destino concreto puede acabar pesando a la hora de escoger plaza.

La relación con México, en cualquier caso, viene de mucho antes. Gallardo recuerda que la Universidad de Extremadura mantiene desde hace décadas numerosos convenios con América Latina y que México ha sido uno de sus socios más estables. Esa trayectoria ayuda a explicar que prácticamente cuatro de cada diez estudiantes internacionales que han llegado ahora a la UEx procedan de ese país.

Los intercambios no tienen hoy la misma intensidad en ambas direcciones. La movilidad extremeña hacia América Latina perdió fuerza después de la pandemia y no ha sido sencillo recuperar aquellos niveles. El coste de los viajes, los visados y los cambios en algunas vías de financiación han pesado en ese proceso.

"No pueden viajar sin un buen seguro"

Antes de que un universitario salga de Extremadura, hay otro aspecto al que Relaciones Internacionales presta especial atención, la cobertura con la que viajará. "Es una de las cosas que más vigilamos", señala Gallardo. "No pueden viajar sin un buen seguro".

Quienes estudian en países de la Unión Europea cuentan con la Tarjeta Sanitaria Europea y suelen completar esa protección con una póliza adicional. Fuera de Europa, los alumnos recurren a seguros privados que pueden alcanzar coberturas de hasta 150.000 euros e incluir asistencia hospitalaria y repatriación. La Universidad recomienda también que contemplen el desplazamiento de un familiar en caso de una emergencia grave.

Cuando se produce una incidencia, la primera referencia es la universidad de acogida, que orienta al alumno sobre la asistencia disponible en su destino, mientras la UEx mantiene el contacto para seguir su situación. Gallardo recuerda casos de estudiantes que han tenido que pasar por quirófano por una apendicitis o recibir atención tras sufrir una fractura durante su estancia.

Más de 500 alumnos fuera de España

Los 479 alumnos salientes contabilizados actualmente por la UEx corresponden únicamente a Erasmus Estudios. A ellos habrá que sumar quienes participen en Erasmus Prácticas y en otros programas de movilidad. Gallardo calcula que solo las prácticas pueden añadir otros 45 o 50 estudiantes, de manera que la cifra final podría situarse alrededor de los 530 alumnos en el extranjero.

Europa concentra la mayor parte de esas salidas. La UEx mantiene convenios en toda la Unión Europea, con Italia y Portugal como socios preferentes, pero también con universidades de Polonia, Francia, Alemania, Suecia o Dinamarca.

Fuera de Europa, América Latina continúa ocupando un espacio importante en la red internacional de la Universidad. Existen convenios con centros de México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, mientras otros programas, especialmente de prácticas, han llevado también a estudiantes a destinos como Estados Unidos, China o Tailandia.

La movilidad no crece únicamente hacia fuera. Blas cifra en un 13% el aumento de estudiantes internacionales que llegan a la UEx respecto al curso anterior y señala que también se incrementan las salidas. "Cada vez más estudiantes quieren vivir esa experiencia internacional", explica.

Para la vicerrectora, el valor de estos programas va más allá del expediente académico. "No es solo una experiencia académica, sino una experiencia vital", sostiene. Quienes regresan, añade, suelen hacerlo con "una percepción diferente de lo que es el mundo". Este curso, entre los que llegan a Extremadura y los que estudian fuera, la movilidad internacional de la UEx volverá a acercarse al millar de estudiantes.