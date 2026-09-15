Alegan contra el proyecto de El Espadañal por su posible impacto sobre aves protegidas de Monfragüe

El proyecto para desarrollar un complejo hotelero de alta gama en la Dehesa El Espadañal, en el término municipal de Navalmoral de la Mata, ha recibido nuevas alegaciones dentro de su tramitación después de que el Fondo Extremeño para la Defensa de la Naturaleza (FONDENEX) haya presentado un escrito contra la modificación número 4 del Plan Territorial del Campo Arañuelo (PTCA) que afecta al ámbito de la actuación.

Las alegaciones han sido elaboradas con la participación de biólogos, ingenieros forestales, arquitectos y abogados

FONDENEX registró sus alegaciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) avalara la declaración del proyecto como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA). La organización explica a el Periódico Extremadura había descartado recurrir esta declaración porque sus abogados colaboradores no consideraron claro que el recurso pudiera prosperar y ha optado ahora por intervenir en la tramitación territorial.

Según explica FONDENEX, el escrito ha sido elaborado con la participación de biólogos, ingenieros forestales, arquitectos y abogados y cuestiona distintos aspectos del proyecto y de su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que considera que contienen "muchas incongruencias".

Uno de los principales argumentos de la organización es que el ámbito afectado constituye, según sus alegaciones, una zona de cría de aves protegidas, algunas catalogadas en peligro de extinción, y también un área de campeo y alimentación de otras especies. FONDENEX sostiene que la construcción prevista podría afectar a estos usos del territorio.

En concreto, el colectivo advierte del impacto que, a su juicio, tendría la construcción de entre 120 y 150 chalés, además del hotel y de la red de caminos asociada al desarrollo. FONDENEX considera que esta transformación afectaría a una zona relevante para la alimentación de aves del entorno del Parque Nacional de Monfragüe.

Estas afirmaciones forman parte de las alegaciones presentadas por la organización y constituyen su valoración sobre los efectos ambientales del proyecto. La tramitación deberá determinar, mediante los procedimientos territoriales y ambientales correspondientes, las afecciones que finalmente resulten acreditadas.

El PREMIA no agota la tramitación

El TSJEx desestimó el recurso presentado por la Asociación Ecología y Libertad contra la declaración PREMIA del complejo, promovido por Dehesa El Espadañal SL. La iniciativa contempla una inversión superior a 70 millones de euros, la creación de 150 puestos de trabajo, un hotel de hasta 70 habitaciones y una planta fotovoltaica para autoconsumo.

La sentencia precisó que la declaración de interés autonómico no constituye una autorización urbanística o ambiental y que la iniciativa deberá obtener las autorizaciones correspondientes. También dejó fuera del PREMIA el asentamiento rústico residencial de viviendas individuales, los denominados "cortijos".

Aves que podrían verse afectadas Milano real: se localizan cinco parejas dentro de la finca El Espadañal, que según el documento concentra aproximadamente el 10 % de las parejas extremeñas; además, hay una zona de invernada y un dormidero que llegó a reunir unos 160 ejemplares en 2024. Águila imperial ibérica: la finca figura como área de campeo y alimentación; el documento recoge observaciones de una pareja en cortejo y de individuos de la misma familia. Cigüeña blanca: se señala una colonia de 21 nidos sobre encinas centenarias, utilizada tanto para reproducción como para alimentación.

FONDENEX cuestiona además la transformación territorial que implicaría el desarrollo, que contempla la construcción de entre 120 y 150 viviendas, además del establecimiento hotelero y de una red de caminos asociada. El colectivo sostiene que esta ocupación supondría una alteración de una dehesa que considera de especial valor ambiental, al introducir nuevos usos, edificaciones e infraestructuras en un espacio actualmente utilizado por la fauna.

Las alegaciones se presentan dentro de la tramitación de la modificación número 4 del Plan Territorial del Campo Arañuelo (PTCA), por lo que no suponen un recurso contra la sentencia del TSJEx que avaló la declaración del proyecto como PREMIA. El procedimiento territorial y el resto de autorizaciones que requiere la actuación continúan abiertos, incluida la tramitación ambiental que corresponda.