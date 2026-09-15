El tiempo
El calor sigue apretando en Extremadura: cuatro comarcas, en aviso amarillo este martes
Las temperaturas podrán alcanzar los 38 grados y la alerta permanecerá activa entre las 13.00 y las 21.00 horas
El calor vuelve a ser protagonista este martes en Extremadura, donde cuatro comarcas permanecerán en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las zonas afectadas serán Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez y Tajo y Alagón, en la provincia cacereña. Los avisos estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.
Las temperaturas más elevadas se esperan en Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón, donde los termómetros podrán llegar a los 38 grados. En el Norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez, el umbral previsto para el aviso se sitúa en los 36 grados.
Hasta 38 grados en Badajoz
Más allá de las zonas con aviso, la jornada estará marcada por las altas temperaturas en buena parte de la región. En las dos capitales provinciales se esperan máximas de 38 grados en Badajoz y 37 en Cáceres, con mínimas de 20 y 19 grados, respectivamente.
Aemet prevé para este martes cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios respecto a la jornada anterior. El viento soplará flojo y de dirección variable durante las primeras horas, para tender posteriormente a oeste y noroeste y aumentar de intensidad.
La situación dejará así otra jornada plenamente veraniega a mediados de septiembre, especialmente durante las horas centrales del día, cuando estarán vigentes los avisos por calor.
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