Los carburantes disparan la inflación en Extremadura: los precios suben un 4,2% en un año

La inflación vuelve a coger fuerza en Extremadura. Los precios subieron un 4,2% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, una décima menos que la media española, situada en el 4,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El principal responsable del incremento es el transporte, cuyos precios se disparan un 11% interanual debido al encarecimiento de los carburantes y combustibles. La vivienda también se encuentra entre los grupos que más presionan al alza el coste de la vida, con un incremento del 6,3%.

Solo respecto a julio, los precios aumentaron un 0,8% en Extremadura, mientras que la inflación acumulada desde comienzos de 2026 alcanza ya el 3%. En el conjunto de España, la tasa interanual se elevó siete décimas hasta el 4,3%, también impulsada por los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 21,3%, en un contexto marcado por el shock energético derivado de la guerra en Irán y la reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

Más subida en Badajoz

El comportamiento de los precios presenta diferencias importantes entre las dos provincias extremeñas. En Badajoz, el IPC aumenta un 4,6% en el último año, mientras que en Cáceres el incremento se queda en el 3,5%.

También es superior la subida mensual en la provincia pacense. Entre julio y agosto, los precios avanzaron nueve décimas en Badajoz frente a las siete décimas registradas en Cáceres.

La inflación se mantiene en terreno positivo en todas las comunidades autónomas. Cantabria registra la mayor tasa interanual, con un 5,1%, mientras Canarias presenta la menor, con un 3,8%.

Transporte y vivienda, lo que más sube

Además del fuerte incremento del transporte, el coste de la vivienda aumenta un 6,3% respecto a agosto del pasado año. A continuación aparecen Cuidado personal y otros, con un 4,3%; Restaurantes y alojamientos, con un 4,1%; y Seguros y servicios financieros, con un 3,6%.

También suben Servicios de educación y Bebidas alcohólicas y tabaco, ambos un 3,4%; Sanidad, un 3,2%; Información y comunicaciones, un 2,5%; Muebles y artículos del hogar, un 1,8%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,3%.

Solo dos grandes grupos resultan más baratos que hace un año en Extremadura: Actividades recreativas, deporte y cultura, que baja un 1,8%, y Vestido y calzado, que retrocede un 0,9%.

Los carburantes impulsan el repunte mensual

El efecto de los combustibles se aprecia especialmente al comparar agosto con julio. En apenas un mes, el transporte se encarece un 3,5%, muy por encima del resto de grupos.

Le siguen Información y comunicaciones, con un incremento mensual del 1,1%; Actividades recreativas, deporte y cultura, con un 1%; y Vivienda, con un 0,8%.

Muebles y artículos del hogar suben cinco décimas; Restaurantes y alojamiento, cuatro; Sanidad, dos; y Bebidas alcohólicas y tabaco, una.

En el lado contrario se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas, que abaratan sus precios un 0,4% respecto a julio, y Vestido y calzado, con un descenso mensual del 0,6%.