La estatua de La Zarza que une Extremadura y Cataluña: "Quise representar ese último adiós"

'De aquí partí y aquí quiero volver'. La frase grabada en la peana resume buena parte de lo que Javier Guerrero quiso contar cuando dio forma al Monumento al Emigrante de La Zarza. Sobre ella, un hombre de bronce, vestido para el viaje y con una maleta a sus pies, parece dispuesto a marcharse, aunque antes vuelve la cabeza hacia el pueblo. "Lo hice girando precisamente como ese último adiós", explica su autor mientras contempla su obra.

Casi tres décadas después, la obra cobrará este miércoles un protagonismo especial, ya que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, iniciará en La Zarza su viaje institucional a Extremadura con motivo de los actos de la Diada en la Región. En su visita, se detendrá ante una escultura que homenajea a los centenares de vecinos que dejaron la localidad durante el siglo XX para buscar trabajo, entre otros destinos, en la comunidad catalana.

La historia del monumento comenzó hacia el año 1998, cuando la corporación municipal presidida por Antonio Guerrero planteó dedicar una obra a quienes habían tenido que marcharse. Javier Guerrero, profesor de Plástica, recibió el encargo y empezó con varios bocetos a lápiz antes de preparar una pequeña figura en arcilla.

Hasta entonces había realizado algunos bustos, pero nunca una escultura de aquellas dimensiones, lo que añadía dificultad a un proyecto que además tenía para él un componente especial. "Era el primero de ese tamaño y además era para mi pueblo, por lo que el significado y el orgullo eran muchísimo mayores", recuerda. El trabajo se prolongó durante unos seis meses y coincidió con el nacimiento de su hijo.

Fotos antiguas

Para construir al emigrante no necesitó inventar demasiado. Recurrió a fotografías antiguas de sus padres y otros vecinos, en las que aparecía una estampa habitual en la Extremadura de entonces. "Esa chaqueta, ese chaleco, una maleta de cartón...", enumera el escultor. Muchos se marchaban con sus mejores prendas y una talega con comida para afrontar un trayecto cuyo regreso no siempre tenía fecha.

Para modelar la figura contó con un amigo de toda la vida, que fue adoptando distintas posturas mientras Guerrero trasladaba al volumen aquello que había visto tantas veces en esas fotografías. La ubicación terminó de darle sentido, pues tras barajarse otros emplazamientos, se instaló prácticamente a la salida de La Zarza y el escultor decidió girar la cabeza del emigrante hacia el pueblo, como si quisiera conservar una última imagen de lo que dejaba atrás.

Guerrero había crecido rodeado de historias semejantes. "Aquí, ¿qué familia no tiene un antepasado que haya sido emigrante?", se pregunta. Unos salían por temporadas y regresaban; otros construyeron su vida lejos del municipio, aunque mantuvieron durante décadas el vínculo con La Zarza a través de las vacaciones, las fiestas y las visitas familiares. Muchos acabaron con el corazón repartido entre dos lugares, en lo que el propio escultor define como una "situación dual".

Símbolo de dos tierras

La Zarza hacia la que hoy mira aquel hombre de bronce ha cambiado mucho. Siguen marchándose jóvenes para estudiar o trabajar, pero las circunstancias poco tienen que ver con las de quienes décadas atrás tuvieron que dejar prácticamente todo atrás. Que su obra sirva ahora para simbolizar los lazos entre Extremadura y Cataluña supone "un orgullo" para el zarceño.

"Cataluña nos dio una oportunidad", afirma en referencia a quienes encontraron allí el empleo que no podían hallar en su tierra y construyeron una nueva vida sin olvidar de dónde habían partido. A su juicio, aquella experiencia forma ya parte de la memoria colectiva de muchas familias extremeñas, que hicieron allí su vida sin romper nunca del todo con el pueblo del que habían salido.

Noticias relacionadas

La visita de Illa dará así una nueva dimensión a una obra concebida para recordar una parte fundamental de la historia reciente del municipio. Guerrero cree que este tipo de gestos deberían servir también para mantener vivos unos lazos forjados mucho antes de cualquier acto institucional. "Es un hecho que habría que repetir más a menudo, y viceversa", concluye.