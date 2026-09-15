Salud
Extremadura suma dos nuevos casos de fiebre del Nilo y alcanza los 48 en lo que va de año
Los afectados son un hombre de 40 años de Salvaleón y una mujer de 58 de Villanueva de la Serena y ninguno ha precisado ingreso hospitalario
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con los que ascienden a 48 los registrados en la región en lo que va de año. Además, dos personas han fallecido a causa de la enfermedad.
Los nuevos casos corresponden a un hombre de 40 años de Salvaleón y una mujer de 58 años de Villanueva de la Serena, pertenecientes a las áreas de salud de Badajoz y Don Benito-Villanueva de la Serena, respectivamente.
Según ha informado el SES, uno de los casos ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura y ninguno de los dos afectados ha precisado ingreso hospitalario.
En estos momentos, seis pacientes permanecen ingresados por fiebre del Nilo Occidental en hospitales de la región. Tres se encuentran en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.
Prevención y vigilancia frente al virus
El SES recomienda evitar acumulaciones de agua en recipientes, balsas, canalones o desagües, utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, repelentes autorizados y mosquiteras, además de evitar perfumes o productos aromáticos que puedan atraer insectos. Las ocho áreas de salud permanecen en vigilancia ante posibles casos, aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.
Este año, además, el SES ha reforzado el Plan de Vigilancia de Vectores 2026 con un programa específico para detectar mosquitos Culex infectados por el virus del Nilo Occidental. Incluye 10 trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, y una móvil, en colaboración con la Universidad de Extremadura, para anticipar riesgos y activar medidas de prevención y control.
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