El Gobierno aprueba una inversión de 5,2 millones de euros para el Aeropuerto de Badajoz

El Aeropuerto de Badajoz recibirá una inversión de 5,2 millones de euros durante los próximos cinco años dentro del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El plan, correspondiente al periodo 2027-2031, contempla una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en el conjunto de la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 5,2 millones se destinarán a las instalaciones aeroportuarias pacenses.

En concreto, las actuaciones previstas en el Aeropuerto de Badajoz se centrarán en dos grandes ámbitos. Por un lado, se realizarán mejoras relacionadas con la seguridad, entre las que se incluyen nuevo equipamiento para los filtros y vehículos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).

Por otro, se invertirán fondos en los sistemas de información y comunicaciones, con la renovación de elementos de campo y de equipos vinculados al sistema de ayudas visuales del aeropuerto.

El Gobierno enmarca estas actuaciones dentro de un nuevo ciclo inversor con el que pretende avanzar hacia aeropuertos "más modernos, sostenibles, seguros y competitivos", prestando especial atención a la mejora de la experiencia de los pasajeros.

Financiación

Cabe destacar que los cerca de 13.000 millones de euros previstos para el conjunto de la red no procederán de los Presupuestos Generales del Estado, sino de los ingresos generados por el propio sistema aeroportuario gestionado por Aena, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El nuevo DORA contempla además prácticamente una congelación de las tarifas aeroportuarias. Según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, el incremento medio previsto será de apenas tres céntimos de euro por pasajero al año.

Fuente: La Crónica de Badajoz