Guardiola mantendrá un encuentro institucional con Illa en Presidencia

María Guardiola y Salvador Illa mantendrán mañana, miércoles, un encuentro institucional en la sede de la Presidencia, en Mérida, con motivo de las dos jornadas de celebración de la Diada en Extremadura. La presidenta de la Junta y el presidente de la Generalitat de Cataluña se reunirán en torno a la una de la tarde.

Las fuentes consultadas también han confirmado que los actos organizados desde el gobierno catalán contarán con presencia institucional del ejecutivo extremeño, pero no está prevista la participación de la presidenta.

La celebración de la Diada coincide con la reunión en Cáceres de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR). Guardiola ocupa en la actualidad la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas.

Como se ha informado, la celebración por primera vez de la Diada fuera de Barcelona o Madrid incluye el miércoles por la mañana un acto en la localidad de La Zarza, donde se ubica uno de los monumentos al emigrante. El reconocimiento a la contribución de miles de extremeños que emigraron a Cataluña es precisamente el hilo conductor de la celebración de la Diada aquí. Por la tarde, el palacio de congresos de Mérida albergará el acto institucional. El jueves Illa se reunirá con el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y se firmará un protocolo de colaboración entre el Teatro Romano de Mérida y el de Tarragona.

La agenda del presidente de la Generalitat también incluye una parte orgánica. De este modo, está previsto que a las 11. 30 horas del jueves mantenga una reunión en la sede regional del PSOE con Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general de los socialistas extremeños. Posteriormente, ambos líderes comparecerán de forma conjunta ante los medios de comunicación.

Cotrina tiene previsto acompañar a su compañero del PSC durante todos los actos programados con motivo de la Diada. Asimismo, la noche del miércoles ambos participarán en una cena, a la que asistirán en Mérida varias decenas de personas y ambas delegaciones socialistas.

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Hay que recordar que en febrero de 2025, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó una visita oficial a Extremadura y fue recibida en Presidencia por Guardiola, además de visitar Trujillo y la central nuclear de Almaraz, que fue el eje central de la cumbre. Un mes más tarde la visita fue de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, para tratar infraestructuras y emergencias.