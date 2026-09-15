La III Feria Espiga ultima sus preparativos y crece un 50% para consolidarse como referente agroalimentario del suroeste ibérico

La III Feria Agroalimentaria Espiga ultima ya los detalles de una edición que dará un nuevo salto en dimensión, contenidos y participación con el objetivo de avanzar en su consolidación como gran referente agroalimentario del suroeste ibérico.

A un mes de su celebración, el comité organizador y las entidades participantes han mantenido una reunión de coordinación para cerrar el programa, la distribución de espacios y las numerosas actividades que se desarrollarán entre el 16 y el 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA).

Una de las cifras que mejor refleja el crecimiento de la Feria Espiga será precisamente su superficie. La tercera edición ocupará 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones, frente a los aproximadamente 4.000 metros cuadrados del pasado año. Esto supone un incremento del 50%, que permitirá ampliar la presencia de empresas, reforzar los espacios destinados a actividades y ofrecer una programación gastronómica de mayor dimensión.

La Feria Espiga reunirá a más de 126 empresas y alrededor de 80 cocineros, además de productores, distribuidores, profesionales de la hostelería, entidades y representantes de toda la cadena agroalimentaria. Estarán presentes todas las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura, junto con algunas de las principales marcas comerciales de la comunidad autónoma.

Dos grandes escenarios gastronómicos

El crecimiento de la feria tendrá también reflejo en sus espacios dedicados a la cocina en directo. El escenario principal alcanzará unas dimensiones de 20 por 8 metros y dispondrá de cinco cocinas, además de un dispositivo de seis cámaras que permitirá seguir con detalle las elaboraciones y demostraciones gastronómicas.

A este espacio se sumará un segundo escenario, de 12 por 6 metros, de dimensiones similares al principal de la pasada edición y equipado con tres cocinas. Los dos escenarios permitirán multiplicar la actividad gastronómica durante las cinco jornadas de la feria.

La programación contará con profesionales de reconocido prestigio. El chef extremeño Toño Pérez, de Atrio, repetirá como embajador de la Feria Espiga, mientras que en esta tercera edición se suma Dani García, uno de los nombres de mayor proyección de la gastronomía española. Junto a ellos pasarán por la feria decenas de cocineros procedentes de distintos puntos del país.

Uno de los principales atractivos de esta edición será además la incorporación del XII Certamen Nacional de Gastronomía, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, que situará durante estos días a Badajoz como uno de los grandes puntos de encuentro de la gastronomía nacional.

Más oportunidades para las empresas extremeñas

La dimensión comercial y profesional continuará siendo otro de los ejes fundamentales de la Feria Espiga. Entre las novedades de 2026 estará la presencia de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, lo que permitirá acercar a las empresas y productores extremeños a algunos de los principales operadores nacionales y generar nuevas oportunidades de comercialización.

También continuarán las misiones inversas impulsadas junto a Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz, orientadas a facilitar contactos empresariales, favorecer la apertura de nuevos mercados y aumentar la proyección de los productos agroalimentarios extremeños.

La feria reforzará así su condición de escaparate para las empresas de la región, combinando la promoción al público con una vertiente profesional dirigida a la distribución, la internacionalización y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Gastronomía, producto y territorio

La programación volverá a conceder un especial protagonismo a los productos de calidad diferenciada de Extremadura. Las DOP e IGP desarrollarán actividades, presentaciones, degustaciones y acciones divulgativas durante toda la feria.

Entre las novedades se incorporará también la presencia del dulce conventual, ampliando la variedad de productos y tradiciones gastronómicas representadas.

Asimismo, se ha ampliado el espacio Degusta, que permitirá aumentar la capacidad destinada al consumo y degustación de alimentos dentro de la propia feria y ofrecer una experiencia más cómoda a los visitantes.

La III Feria Espiga extenderá este año su actividad más allá de IFEBA mediante una nueva programación de experiencias turísticas temáticas, diseñada para vincular producto agroalimentario, gastronomía y territorio con cinco rutas, por cada jornada de la feria (Vino, Jamón, Toro, Aceite y Queso).

Una feria que sigue creciendo

La reunión del comité organizador ha servido para avanzar en el cierre definitivo del programa de actividades de Caja Rural de Extremadura, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, el Certamen Nacional de Gastronomía, Extremadura Avante y la Dirección General de Turismo.

Caja Rural de Extremadura continúa avanzando hacia su objetivo de que la Feria Espiga se consolide como la principal feria agroalimentaria del suroeste ibérico y en un gran escaparate de la calidad, diversidad y capacidad empresarial del sector agroalimentario extremeño.

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La III Feria Agroalimentaria Espiga está organizada por Caja Rural de Extremadura y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex) y Extremadura Avante.