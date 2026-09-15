Incendios forestales
Incendio en el Cerro de la Butrera de Cáceres
Varias dotaciones de bomberos de Cáceres y Trujillo trabajan desde las 21.30 horas en la extinción del fuego, cuyas causas se desconocen
Varias dotaciones de bomberos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de Cáceres y Trujillo trabajan a esta hora en un incendio declarado en el Cerro de la Butrera de Cáceres, según han confirmado fuentes del servicio a este periódico.
El aviso se recibió alrededor de las 21.30 horas, cuando se activó el dispositivo para acudir hasta la zona afectada.
Los bomberos continúan empleándose a fondo en las labores de extinción y por el momento se desconocen las causas que han podido originar el fuego.
El incendio coincide con una jornada marcada por la subida de las temperaturas, en la que los servicios de emergencia también han tenido que intervenir en otros fuegos registrados en la provincia, como los de Plasencia y Tornavacas.
El enclave de la Sierra de la Mosca
El Cerro de la Butrera discurre paralelo a la Sierra de la Mosca y su nombre histórico proviene de la presencia de nidos de buitres en la zona. Se sitúa en las inmediaciones urbanas y rurales de Cáceres, ofreciendo vistas panorámicas tradicionales de huertas, ermitas y algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.
El lugar es conocido localmente por albergar en sus alrededores intervenciones artísticas y pinturas sobre roca del creador Raúl (Papoose).
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