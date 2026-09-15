Consejo de Gobierno
La Junta abrirá de forma inminente la negociación salarial de los empleados públicos con los sindicatos
Manzano asegura que el objetivo es "corregir agravios" en la Administración General y mejorar las condiciones de los empleados públicos
La Junta de Extremadura y los sindicatos abrirán "de manera inminente" la negociación para abordar las reivindicaciones de los empleados públicos de la Administración General y "corregir agravios", según ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.
"Vamos a trabajar para que ese sector pueda recibir el trato que se merece, hacerlo de su mano y corregir esa situación que, lamentablemente, tienen porque durante años no se ha prestado la atención debida", ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El anuncio llega después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la propia Manzano mantuvieran este lunes encuentros con representantes de UGT, CCOO, CSIF y USO.
UGT, CCOO y CSIF han anunciado movilizaciones para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud. Si no hay avances en la negociación, prevén convocar una huelga general el próximo 11 de noviembre.
Cantidades abonadas
Manzano ha defendido que los empleados públicos son una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo y ha cifrado en 400 millones de euros las cantidades abonadas desde la llegada del actual Gobierno autonómico, entre mejoras salariales, pagos pendientes y otras medidas.
La consejera ha insistido en que la negociación se abrirá "cuanto antes" y ha precisado que el objetivo no es frenar una posible huelga, que ha calificado como un "derecho fundamental", sino mejorar las condiciones de los trabajadores públicos.
"Hay que cuidar de los empleados públicos porque es de justicia y porque prestan servicios públicos a los extremeños", ha concluido.
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: 'La conexión con Cataluña no se pierde
- Cataluña vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro
- Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'