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Consejo de Gobierno

La Junta abrirá de forma inminente la negociación salarial de los empleados públicos con los sindicatos

Manzano asegura que el objetivo es "corregir agravios" en la Administración General y mejorar las condiciones de los empleados públicos

Empleados públicos en una oficina.

Empleados públicos en una oficina. / EL PERIODICO

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E. P. E.

La Junta de Extremadura y los sindicatos abrirán "de manera inminente" la negociación para abordar las reivindicaciones de los empleados públicos de la Administración General y "corregir agravios", según ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

"Vamos a trabajar para que ese sector pueda recibir el trato que se merece, hacerlo de su mano y corregir esa situación que, lamentablemente, tienen porque durante años no se ha prestado la atención debida", ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El anuncio llega después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la propia Manzano mantuvieran este lunes encuentros con representantes de UGT, CCOO, CSIF y USO.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. / Juntaex

UGT, CCOO y CSIF han anunciado movilizaciones para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud. Si no hay avances en la negociación, prevén convocar una huelga general el próximo 11 de noviembre.

Cantidades abonadas

Manzano ha defendido que los empleados públicos son una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo y ha cifrado en 400 millones de euros las cantidades abonadas desde la llegada del actual Gobierno autonómico, entre mejoras salariales, pagos pendientes y otras medidas.

La consejera ha insistido en que la negociación se abrirá "cuanto antes" y ha precisado que el objetivo no es frenar una posible huelga, que ha calificado como un "derecho fundamental", sino mejorar las condiciones de los trabajadores públicos.

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"Hay que cuidar de los empleados públicos porque es de justicia y porque prestan servicios públicos a los extremeños", ha concluido.

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