Consejo de Gobierno
La Junta abre a más proveedores la compra de mobiliario de oficina
El contrato tendrá un valor estimado de 4,59 millones de euros y el nuevo sistema estará vigente durante dos años
El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación del suministro de mobiliario de oficina para la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y otros entes adheridos, por un valor estimado de 4,59 millones de euros.
La principal novedad es que la adquisición se realizará mediante un sistema dinámico de compra, en sustitución del actual acuerdo marco, que finaliza el próximo 26 de septiembre.
Según la Junta, este modelo permitirá que nuevos proveedores puedan incorporarse durante sus dos años de vigencia siempre que cumplan los requisitos exigidos, lo que busca aumentar la competencia y conseguir ofertas más ventajosas.
El Ejecutivo regional destaca además que el sistema facilitará adaptar cada contratación a las necesidades concretas de los distintos centros y unidades, sin estar limitado a un catálogo cerrado de productos.
La Junta considera que esta fórmula permitirá también incorporar con mayor facilidad nuevos productos, materiales y soluciones técnicas que vayan apareciendo en el mercado durante la vigencia del contrato.
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