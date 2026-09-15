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Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de septiembre de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas extremeñas.

Ovejas extremeñas. / Junta de Extremadura

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 15 de septiembre de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 15 de septiembre de 2026

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