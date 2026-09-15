Una mujer de 57 años, herida grave tras ser golpeada por una carretilla en Coria

Una mujer de 57 años ha resultado herida de carácter grave este martes tras ser golpeada por una carretilla o toro mecánico en el término municipal de Coria, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Como consecuencia del accidente, la mujer ha sufrido un politraumatismo y, tras ser atendida por los servicios sanitarios movilizados, ha sido trasladada al Hospital de Coria.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Salud de Coria, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y un técnico de guardia del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

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El 112 ha señalado que todavía está pendiente de determinar si el suceso tiene carácter laboral. Ante esta posibilidad, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.