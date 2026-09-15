Suceso
Una mujer de 57 años, herida grave tras ser golpeada por una carretilla en Coria
La afectada ha sufrido un politraumatismo y ha sido trasladada al Hospital de Coria.
Una mujer de 57 años ha resultado herida de carácter grave este martes tras ser golpeada por una carretilla o toro mecánico en el término municipal de Coria, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
Como consecuencia del accidente, la mujer ha sufrido un politraumatismo y, tras ser atendida por los servicios sanitarios movilizados, ha sido trasladada al Hospital de Coria.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Salud de Coria, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y un técnico de guardia del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).
El 112 ha señalado que todavía está pendiente de determinar si el suceso tiene carácter laboral. Ante esta posibilidad, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: 'La conexión con Cataluña no se pierde
- Cataluña vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro
- Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'