Empresas
Nuevas ayudas para autónomos y pequeños negocios en Extremadura: cubrirán hasta el 60% de la inversión
La modificación eleva de tres a cinco trabajadores el límite de las empresas beneficiarias e incorpora al comercio minorista y determinadas actividades artesanas
La Junta de Extremadura prepara una ampliación de las ayudas destinadas a la modernización de autónomos y microempresas de la región. La reforma permitirá que más pequeños negocios puedan acceder al programa y mejorará además el apoyo económico a las inversiones, que podrá alcanzar hasta el 60% del gasto subvencionable.
La propuesta de modificación ha sido incorporada al Portal de Transparencia de la Junta para su consulta y participación, por lo que los cambios todavía deben completar su tramitación antes de entrar en vigor. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital plantea esta revisión después de las tres convocatorias gestionadas hasta ahora y con la intención de ampliar el alcance de unas subvenciones destinadas a financiar inversiones para modernizar la actividad de autónomos y pequeñas empresas extremeñas.
Empresas de hasta cinco trabajadores
Uno de los principales cambios afecta al tamaño de los negocios que podrán solicitar estas ayudas. Hasta ahora el límite estaba fijado en tres trabajadores, pero la Junta propone elevarlo hasta cinco empleados, lo que permitirá incorporar a un mayor número de microempresas.
El programa seguirá dirigido a empresas de cualquier forma jurídica, incluidos los trabajadores autónomos, siempre que desarrollen su actividad y dispongan de un centro productivo en Extremadura.
También se flexibilizará el acceso a convocatorias sucesivas. Una misma persona o empresa podrá ser beneficiaria durante dos convocatorias consecutivas, siempre que el conjunto de las inversiones subvencionadas entre ambas no supere los 25.000 euros.
Entran el comercio y la artesanía
La reforma amplía asimismo las actividades que podrán beneficiarse de estas subvenciones. La Junta propone eliminar las exclusiones que afectaban hasta ahora al comercio minorista y a determinadas actividades artesanas.
De esta forma, los negocios incluidos en estos sectores podrán acogerse también a las ayudas para acometer inversiones dirigidas a renovar o modernizar su actividad.
Del 50% al 60% de la inversión
La otra gran novedad está en la cuantía. El porcentaje máximo de la inversión que podrá recibir financiación pública subirá del 50% actual al 60%.
Las subvenciones tienen carácter no reembolsable y están destinadas principalmente a financiar inversiones en maquinaria vinculadas a la modernización de las actividades desarrolladas por autónomos y microempresas en Extremadura.
La nueva regulación busca así ampliar tanto el número de potenciales beneficiarios como el apoyo económico que reciben los proyectos, aunque las nuevas condiciones no serán aplicables hasta que la modificación termine su tramitación.
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