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Tribunales

Prisión para dos enfermeras por entrar en el historial médico de una compañera del Universitario de Badajoz

La Audiencia de Badajoz también las inhabilita durante tres años y fija indemnizaciones de 1.000 y 5.000 euros por los daños morales causados

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

El Hospital Universitario de Badajoz.

El Hospital Universitario de Badajoz. / J. G.

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 15 y 19 meses de prisión a dos enfermeras del Hospital Universitario de la capital pacense por acceder sin autorización al historial clínico de una compañera que en ese momento padecía una enfermedad.

La Sección Penal considera a ambas autoras de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público. En una de ellas concurre además la continuidad delictiva y en las dos se aprecia la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Junto a las penas de cárcel, la Audiencia les impone tres años de inhabilitación y establece que deberán indemnizar a la perjudicada por los daños morales causados. Una de ellas tendrá que abonarle 1.000 euros y la otra, 5.000 euros.

Los compañeros conocían la enfermedad

La Sala considera probado que la afectada descubrió los accesos después de comprobar que su enfermedad era conocida por otros compañeros de trabajo.

A raíz de estos hechos, la perjudicada sufrió una alteración de tipo psíquico encuadrada dentro de un síndrome ansioso-depresivo, que le generó también alteraciones emocionales en los ámbitos familiar y social.

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La resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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