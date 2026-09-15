El empleo juvenil mejora en Extremadura: más de 62.000 afiliados y 2.500 parados menos

El director general de Empleo de la Junta, Pedro Galán Berrocal, defendió ayer en la Asamblea la evolución del mercado laboral entre los jóvenes de la región. Lo hizo apoyándose, entre otros datos, en que Extremadura supera los 62.000 afiliados menores de 30 años, cifra que, según señaló, supone el máximo de la serie disponible desde 2005. Frente a esta lectura, el PSOE puso el acento en la precariedad y en una tasa de paro que entre los menores de 25 años sigue en torno al 30%.

Galán compareció en comisión para responder a una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Vaquerizo sobre la evolución del empleo juvenil en Extremadura. En su intervención, explicó que durante los últimos tres años se han ganado más de 5.000 afiliados menores de 30 años y el número de desempleados de ese mismo grupo se ha reducido en 2.521 personas.

El director general de Empleo de la Junta, Pedro Galán, ayer. / ASAMBLEAEX

La evolución deja 9.667 desempleados menores de 30 años, frente a los 12.188 que había tres años atrás, mientras que la barrera de los 10.000 se rompió el pasado mes de mayo. En cuanto a la contratación, en agosto se formalizaron 7.587 contratos a menores de 25 años: 2.178 correspondieron a personas de entre 16 y 19 años y otros 5.409 a jóvenes de 20 a 24. En conjunto, representan el 22,6% de todos los contratos realizados ese mes en la región.

Datos de la EPA

La Junta defendió asimismo la evolución recogida por la Encuesta de Población Activa. Según las cifras expuestas por Galán, la población activa joven habría pasado de 25.800 personas en el segundo trimestre de 2023 a 30.100 en el mismo periodo de 2026, mientras que la ocupación habría crecido en unas 5.000 personas.

Ese incremento de la actividad y del empleo habría permitido reducir la tasa de paro desde aproximadamente el 38% hasta el 30% durante ese periodo. Galán rechazó así que la caída del desempleo pueda explicarse simplemente porque haya jóvenes que hayan dejado de buscar trabajo y defendió que hay "más activos, más jóvenes trabajando y menos jóvenes desempleados".

Cabe destacar que la mejora del mercado laboral juvenil que destacó con más énfasis corresponde a la registrada por las mujeres menores de 25 años. Según sus datos, su ocupación se ha duplicado en tres años, desde las 5.500 hasta las 11.100 trabajadoras, mientras que la tasa de paro habría pasado del 49,5% al 25,3%.

El PSOE alerta de la precariedad

Frente a esta lectura, Vaquerizo cuestionó que la evolución del mercado laboral permita hablar de una situación satisfactoria. El parlamentario puso el foco en la precariedad, los salarios, la temporalidad y las dificultades de los jóvenes para desarrollar un proyecto de vida en Extremadura, además de advertir de la salida de titulados hacia otras comunidades.

El diputado socialista sostuvo además que en el último año Extremadura ha perdido población activa y que una parte importante de ese descenso se concentra entre las personas de 20 a 35 años. También recordó que, después del aumento de afiliaciones registrado durante junio y julio, el paro volvió a subir en agosto, especialmente entre jóvenes con titulación universitaria o estudios de Formación Profesional.

Programasde la Junta

Pese a la mejora de los datos, Galán reconoció que todavía existen "muchos retos" y situó como principal desafío convertir las oportunidades laborales en empleo estable y de calidad. Para ello enumeró distintos programas de orientación, formación y primera experiencia laboral que desarrolla la Junta.

Entre ellos mencionó Proyecta 16-18 y Proyecta 19-29, Pasarela Empresa o Contrata Excelencia. Este último ha permitido, según detalló, contratar en su primera convocatoria a más de 230 jóvenes, con una dotación de 2,3 millones de euros. Las ayudas a las empresas oscilan entre los 9.000 y los 15.000 euros y pueden incrementarse en casos de excelencia académica o cuando el puesto de trabajo se encuentra en un municipio de menos de 5.000 habitantes.