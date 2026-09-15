El SES destina un millón al mantenimiento de la historia clínica electrónica móvil

El Servicio Extremeño de Salud (SES) destinará 1,03 millones de euros al mantenimiento, soporte y evolución de la herramienta de historia clínica electrónica en movilidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación del servicio, con el objetivo de "garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad operativa de la actual plataforma", además de resolver incidencias técnicas y funcionales y actualizar sus componentes tecnológicos.

El contrato permitirá también incorporar mejoras para adaptar la herramienta a las necesidades asistenciales y organizativas del SES, además de prestar soporte a los usuarios, actualizar la documentación y ofrecer la formación necesaria para su utilización.

La contratación se refiere exclusivamente al mantenimiento, soporte, actualización, formación y evolución de la plataforma y no incluye la compra de equipos o dispositivos físicos.

Mantenimiento de ascensores del Sepad

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del mantenimiento de ascensores y equipos elevadores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), por 414.774 euros durante dos años.

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El objetivo es garantizar el funcionamiento seguro de estos equipos en los centros del Sepad, especialmente necesarios para facilitar la accesibilidad y los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.