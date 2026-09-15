Unidas por Extremadura cambia de imagen. La formación ha elegido la flor de jara como elemento central de su nueva identidad, una elección con la que pretende reforzar su vinculación con la región y representar los valores que quiere proyectar en el nuevo curso político.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado este lunes durante la rueda de prensa de inicio del curso político que la jara ha sido escogida por ser "un símbolo de Extremadura".

"Esta imagen lo que quiere representar es que somos una confluencia arraigada al territorio, con valores propios", ha subrayado De Miguel. Entre esos valores ha situado "la defensa de Extremadura, la defensa de los extremeños y el interés de que Extremadura sea una tierra de oportunidades y futuro".

La portavoz ha incidido en que la flor de jara representa también "nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestro patrimonio natural", elementos con los que la formación quiere identificar su nueva imagen.

Citas electorales

De Miguel ha aprovechado además el simbolismo de la jara para lanzar un mensaje de cara a las próximas citas electorales. "Extremadura, como otras partes del país, se va a enfrentar a citas electorales y yo creo que va siendo hora de que Extremadura florezca, como esta flor de jara", ha afirmado.

En esta línea, ha reivindicado que sea la propia comunidad la que decida su futuro: "Que Extremadura florezca y elija su futuro, que nadie nos lo elija desde otro territorio".

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La renovación de la imagen de Unidas por Extremadura coincide así con el arranque del nuevo curso político y busca reforzar una identidad vinculada al territorio, al paisaje extremeño y a la defensa de los intereses de la comunidad.