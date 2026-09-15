Extremadura construirá viviendas protegidas en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña con 22 millones

La Junta de Extremadura destinará 21,9 millones de euros a la construcción de 110 nuevas viviendas protegidas en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña. Se trata de una primera fase de actuaciones enmarcada en el Plan Habita, con el que el Ejecutivo autonómico pretende incrementar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una nueva transferencia de fondos a la empresa pública Urvipexsa para financiar la construcción de estos 110 inmuebles.

Las actuaciones forman parte del Plan Habita, que contempla la creación de 3.500 nuevas viviendas protegidas en la región a través de fórmulas de colaboración público-privada, la movilización de suelo y otras medidas dirigidas a facilitar la promoción y el acceso a la vivienda.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado que con esta decisión se da "un paso más para aumentar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso a un hogar, a precios asequibles, a quienes más dificultades tienen, como son los jóvenes y las familias".

Plan Estatal de Vivienda

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ejecutar en la región el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El acuerdo movilizará 210 millones de euros durante ese periodo, de los que 126 millones procederán del Estado y los otros 84 millones serán aportados por la comunidad autónoma.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. / Juntaex

Extremadura tiene asignado un 3% de los fondos distribuidos territorialmente dentro del Plan Estatal, cuyas actuaciones se articulan en tres grandes líneas.

Entre ellas se encuentran el aumento de la oferta de vivienda social y asequible, la rehabilitación de edificios y las actuaciones en materia de accesibilidad y renovación urbana y rural.

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El plan contempla además medidas para reducir el esfuerzo económico que supone el pago de la vivienda, especialmente con el objetivo de favorecer la emancipación de los jóvenes. El convenio establecerá las condiciones de colaboración y los compromisos de ambas administraciones para desarrollar estas actuaciones hasta 2030.