La Zarza, símbolo de la emigración extremeña a Cataluña: "Para mí son mis dos pueblos"

A Catalina Guerrero todo el mundo en La Zarza la llama Nina. Reside desde hace más de medio siglo en Montmeló, pero vuelve cada verano y cada Navidad al pueblo. Esta mañana ha estado junto al Monumento al Emigrante del municipio pacense con su hija Carolina, nacida en Cataluña y asentada desde hace años en la localidad. Una partió para empezar una vida allí; la otra hizo décadas después el camino inverso. "Los quiero a los dos por igual. Para mí son mis pueblos", resume Nina.

Historias como la suya ayudan a entender por qué el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha elegido La Zarza para iniciar este miércoles su visita a Extremadura y poner en valor los vínculos entre ambas comunidades, con motivo de la celebración de los actos de la Diada en la región. Durante décadas, muchos jóvenes del municipio salieron hacia Cataluña en busca de trabajo y mantuvieron después el contacto a través de los regresos estivales, mientras otros terminaron volviendo con los años.

El marido de Nina, Alonso Galán, fue uno de aquellos jóvenes. Tenía 17 años cuando dejó La Zarza y puso rumbo a Montmeló en busca de trabajo. "Aquí lo que había era el campo, cuando había aceituna o cuando salía alguna cosa", explica su mujer. En Cataluña probó suerte, entró en una fábrica y allí permaneció hasta su jubilación.

Catalina Guerrero, junto a su hija, este martes en La Zarza. / JAVIER CINTAS

Nina conoció a Alonso durante una de sus visitas a La Zarza y mantuvieron durante un tiempo la relación a distancia. Cuando se casaron, en 1975, le tocó a ella trasladarse a Cataluña. "Yo no había salido nada más que a Mérida", confiesa. Sin embargo, lo que más le costó fue dejar atrás a sus padres: "Madre, lo que lloré. Nadie lo sabe. Un montón".

Con el tiempo, aquella tristeza fue dejando paso a una vida en la que acabó sintiéndose plenamente integrada. Montmeló era entonces una localidad mucho más pequeña y convivían allí muchas familias llegadas de otros puntos de España. "Éramos todos gente de fuera y éramos todos conocidos, igual que aquí en el pueblo", explica. Además, no tardó en reencontrarse con un paisaje humano muy familiar: "De aquí se fueron casi todas las amigas".

Los dos hijos de Nina y Alonso nacieron allí: José sigue viviendo en Montmeló, donde trabaja en su Ayuntamiento, mientras que Carolina creció en Granollers, pero volvía cada verano a La Zarza con sus padres. En uno de aquellos viajes conoció al que hoy es su marido y en 2008 decidió instalarse definitivamente en el pueblo. Sus padres, en cambio, continúan residiendo en Cataluña y conservan intacto su vínculo con el municipio zarceño.

Vecinos de La Zarza, en un parque de la localidad. / JAVIER CINTAS

Desde entonces ha hecho aquí su vida y sus dos hijas han nacido ya en Extremadura, aunque Cataluña sigue muy presente. "Estoy muy a gusto en los dos sitios", asegura Carolina, que viaja aproximadamente una vez al año y sigue muy unida tanto a la familia como a las amistades que dejó allí. "Me gusta mucho esto, pero también echo de menos a mi gente de allí", reconoce.

La experiencia de Nina, Alonso y sus hijos fue la de muchas familias de La Zarza. El alcalde, Francisco José Farrona, cifra en unos 1.600 habitantes la pérdida de población entre los años 60 y 80, un tercio de sus vecinos. Hubo quienes salieron hacia otros puntos de España y Europa, pero Cataluña fue el principal destino. "Fue una tierra que se desangró", sostiene el primer edil, que considera que quienes emigraron "pusieron su granito de arena para construir la Cataluña que hoy conocemos".

En este sentido, el regidor municipal entiende la visita de Illa como algo más que una cita protocolaria. "Para nosotros es una satisfacción que se reconozca lo que pudimos contribuir los extremeños al desarrollo de Cataluña", señala. Asimismo, valora que La Zarza represente ese vínculo entre ambas comunidades y que la jornada ponga en primer plano una historia viva en muchas familias.

Volver para empezar de cero

A unos minutos del monumento, tras el mostrador de una tienda con más de cuatro décadas, Juan Gil y Carolina Guerrero cuentan otra historia de ida y vuelta. Juan llegó a Barcelona con 23 años, en 1970, después de pasar cinco años en Francia y hacer el servicio militar. Al día siguiente ya trabajaba en una empresa de construcción, donde estuvo doce años.

"Trabajábamos andaluces, gallegos y extremeños, no había ningún catalán y el encargado general era de Badajoz", recuerda. Se reunía con otros zarceños y acabó conociendo Barcelona "como si fuera La Zarza". Carolina se reunió con él tras casarse en 1976. "Vivía en un barrio muy catalán y en el bloque éramos casi todos gente joven. Mejor imposible".

Juan Gil y Carolina Guerrero, junto a su hija, en la tienda familiar de La Zarza. / JAVIER CINTAS

"De La Zarza se fue muchísima gente", cuenta Carolina, aunque introduce un matiz: no siempre se marchaba quien no tenía nada. La familia de Juan poseía tierras y él podría haberse quedado. Había también curiosidad y un efecto llamada entre los amigos. "Era la novedad, la novelería de la gente joven: este amigo se va, el otro se va, pues yo también me voy".

La pareja estaba asentada en Barcelona cuando la crisis cambió sus planes. Tenían piso, los niños iban al colegio y Carolina no quería volver. «Yo le decía: “¿Y ahora qué? ¿Nos vamos al pueblo a empezar de nuevo?”». Juan sabía que su empresa cerraría y prefirió volver. En 1982 vendieron su vivienda, las plazas de garaje y volvieron a La Zarza.

Ninguno habla de Cataluña como de una etapa que quisiera borrar. "Cuando me iba de aquí me iba llorando, pero cuando salí de Barcelona para venirme también me costó", reconoce Juan. Carolina coincide: "Yo de Barcelona tengo buenos recuerdos. No puedo renegar de ella. Estoy muy a gusto aquí, pero allí estuve también súper a gusto".

Hasta el nombre de su hijo conserva aquella huella. Se llama Jorge, pero en el bloque barcelonés donde creció los vecinos empezaron a llamarlo Jordi y la familia acabó haciendo suyo ese nombre. "A mí Jorge no me sale, me sale Jordi", reconoce Carolina entre risas, como una muestra más de todo lo que aquellos años en Cataluña dejaron también en su vida cotidiana.

Dos tierras, una misma vida

El paso del tiempo ha cambiado las razones para irse, pero no ha borrado aquellos lazos. Hay vecinos que volvieron al jubilarse, otros viven en Cataluña y vuelven cada verano, y familias repartidas entre ambos territorios. "Siguen manteniendo esas raíces y ese hilo de unión que existe entre Cataluña y Extremadura", señala Farrona.

Nina celebra que La Zarza represente este miércoles esa historia compartida, aunque habría elegido otra fecha. "Me hubiese gustado más en agosto, que estábamos aquí todos los emigrantes", dice. Es entonces cuando muchas casas vuelven a abrirse y el pueblo recupera unas semanas parte de la población perdida.

La visita de Illa pondrá este miércoles el foco institucional sobre un vínculo que en La Zarza nunca necesitó demasiadas ceremonias para perdurar. Sigue vivo en quienes se quedaron en Cataluña y en quienes regresaron, en los hijos nacidos allí y los nietos nacidos aquí, en las casas que vuelven a abrirse cada verano y hasta en pequeños detalles que han sobrevivido al paso del tiempo. Como ese Jorge que nació en Cataluña y al que, varias décadas después, en La Zarza todavía todos llaman Jordi.