ADIF señala las parcelas de 14 municipios extremeños que podrá expropiar u ocupar para electrificar la línea Puertollano-Mérida

ADIF ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la relación de parcelas que prevé necesitar en 14 municipios extremeños para ejecutar la electrificación de la línea ferroviaria entre Puertollano y Mérida. El procedimiento se encuentra todavía en información pública, el paso previo a que se declare formalmente la necesidad de ocupar los terrenos. Precisamente por eso, desde el día siguiente a la publicación se abre un plazo de 15 días hábiles para que los propietarios comprueben los datos, comuniquen posibles errores o se opongan, por cuestiones de fondo o de forma, a la ocupación prevista.

No todas las fincas se verán afectadas de la misma manera. El listado distingue entre terrenos de los que se plantea expropiar una determinada superficie, parcelas sobre las que sería necesario establecer una servidumbre y otras que únicamente se ocuparían de forma temporal durante las obras. En algunos casos pueden concurrir varias de estas situaciones. El BOE especifica, parcela por parcela, los metros cuadrados correspondientes a cada una.

En total, el expediente recoge 380 fincas o bienes afectados en Extremadura. En 163 de ellos, ADIF contempla la expropiación de una parte del terreno, mientras que el resto aparece únicamente por servidumbres, ocupaciones temporales o ambas. Cabeza del Buey es el municipio con más propiedades incluidas en la relación, 91, seguido de Don Benito (64) y Mérida (51).

Los 14 municipios afectados

Todos los municipios extremeños incluidos pertenecen a la provincia de Badajoz. Son Benquerencia de la Serena, Castuera, Villanueva de la Serena, Cabeza del Buey, Magacela, Don Benito, Mérida, Mengabril, Campanario, Villagonzalo, Don Álvaro, Medellín, Guareña y Valdetorres.

La extensa relación publicada por ADIF permite a cada interesado localizar su finca mediante el número de parcela, polígono o referencia catastral y consultar qué superficie está prevista para expropiación, servidumbre u ocupación temporal.

El trámite forma parte del proyecto necesario para adaptar la línea a la tracción eléctrica, lo que obliga a intervenir en terrenos próximos a la infraestructura ferroviaria para instalar la línea aérea de contacto (la catenaria) y los elementos asociados.

Qué supone electrificar la línea

Electrificar la línea ferroviaria supone prepararla para que los trenes puedan funcionar con electricidad en lugar de depender del diésel. La parte más visible de esa transformación es la catenaria, es decir, los cables que se instalan sobre las vías y de los que el tren toma la corriente mientras circula.

Pero la obra no consiste únicamente en colocar postes y cables. En la línea Puertollano-Mérida, ADIF prevé instalar también las infraestructuras necesarias para llevar la electricidad hasta el ferrocarril y repartirla a lo largo de todo el recorrido, como subestaciones, centros eléctricos y líneas de alimentación.

Esas instalaciones necesitan espacio y, en algunos puntos, obligan a trabajar fuera de la propia vía. De ahí que el proyecto pueda afectar a terrenos cercanos al trazado, ya sea mediante expropiaciones, servidumbres o la ocupación temporal de parcelas mientras duren las obras.

La electrificación permitirá que este corredor esté preparado para la circulación de trenes eléctricos, reduciendo el uso de locomotoras diésel. Además, forma parte de una modernización más amplia de la conexión entre Mérida y Puertollano, que incluye mejoras en las instalaciones de seguridad, actuaciones en estaciones y la eliminación de pasos a nivel.

Qué puede hacer un propietario

Quien tenga una finca incluida puede consultar la documentación en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, en los ayuntamientos de los municipios afectados o en el apartado de información pública del portal de ADIF. Las alegaciones pueden dirigirse a la Subdirección de Energía de ADIF y también presentarse a través del Registro Electrónico General de la Administración del Estado o de la sede electrónica de ADIF.