Loterías y apuestas
La Bonoloto deja este martes un premio de más de dos millones de euros
Otro boleto consigue 172.791 euros al sumar cinco aciertos y el número complementario
Un acertante de la Primera Categoría de la Bonoloto (seis aciertos) se ha llevado un premio de 2.068.417,66 euros en el sorteo celebrado este martes 15 de septiembre. El boleto ganador ha sido validado en una administración de loterías, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 49, 14, 42, 38, 15 y 30, con el 44 como complementario y el 4 como reintegro. La recaudación total alcanzó los 2.661.381 euros.
Además del gran premio, la Bonoloto ha dejado otro acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), que recibirá 172.791,49 euros. El boleto fue validado en un despacho receptor de Lleida.
En el reparto del sorteo también han resultado premiados 58 boletos de Tercera Categoría, con 1.489,58 euros cada uno; 4.238 de Cuarta Categoría, con 30,58 euros, y 83.416 de Quinta Categoría, con 4 euros.
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