Cáceres y Badajoz se reparten 8,9 millones para impulsar tres grandes proyectos tecnológicos

Extremadura movilizará 8,9 millones de euros en tres nuevos proyectos tecnológicos que se desarrollarán en Cáceres y Badajoz con financiación de Red.es. La entidad pública estatal ha publicado este martes la resolución de la convocatoria RedCyTI para el impulso de ciudades y territorios inteligentes, en la que han resultado seleccionadas iniciativas del Ayuntamiento de Cáceres y de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz.

Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aportará 7,6 millones de euros, equivalentes al 85% del presupuesto de los proyectos extremeños. Las tres actuaciones estarán dirigidas a aplicar nuevas tecnologías a sectores como las industrias culturales, la movilidad, la logística y la agroindustria.

Un 'Smart Hub' para Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres desarrollará Cáceres Smart Hub, una iniciativa con un presupuesto de 1.781.864 euros destinada a acelerar la creación de nuevos productos y servicios entre las empresas de la ciudad.

El proyecto pondrá especialmente el foco en las industrias creativas y culturales, así como en compañías vinculadas a la creación de contenidos, la interpretación y la difusión del patrimonio.

La iniciativa pretende poner infraestructuras y herramientas tecnológicas a disposición del tejido empresarial para facilitar el desarrollo y ensayo de nuevos servicios y favorecer la innovación en sectores con peso creciente en la economía cacereña.

Logística y movilidad inteligente en la provincia

La Diputación de Cáceres ha conseguido, por su parte, financiación para un proyecto de 2,2 millones de euros con el que implantará un Sistema Provincial de Logística y Movilidad Inteligente.

Su objetivo será utilizar nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la competitividad de las empresas, facilitar la actividad económica y contribuir a generar empleo y emprendimiento en los municipios de la provincia.

La iniciativa busca que la tecnología pueda ponerse al servicio tanto de la movilidad como de la distribución y la actividad empresarial en el territorio provincial.

Cinco millones para la agroindustria de Badajoz

El proyecto de mayor cuantía será el Centro Demostrador de Agroindustria de la Diputación de Badajoz, que movilizará 5.000.904 euros.

La actuación contempla la creación de un ecosistema compartido de datos, el desarrollo de proyectos piloto de forma conjunta y diferentes acciones de transferencia tecnológica dirigidas a los agentes del sector agroalimentario.

El objetivo será aumentar la productividad y la competitividad de agricultores, cooperativas, explotaciones agrarias, pymes y empresas transformadoras, facilitando que puedan probar y aplicar nuevas soluciones tecnológicas en su actividad.

Más de 94 millones en ayudas en toda España

La convocatoria RedCyTI está dirigida a fomentar el desarrollo económico y productivo mediante la transformación digital de ciudades y territorios. Red.es prevé movilizar al menos 126 millones de euros en el conjunto de España contando también con la aportación de las administraciones beneficiarias.

La entidad pública destina más de 94 millones de euros, procedentes de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y financia entre el 40% y el 85% de cada iniciativa, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se desarrolle.

Los proyectos seleccionados deben tener un presupuesto comprendido entre 1,5 y seis millones de euros y pueden ser promovidos por ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcas y comunidades autónomas uniprovinciales.

Entre las actuaciones financiables se encuentran la creación o mejora de infraestructuras tecnológicas, el desarrollo de nuevos servicios digitales y la puesta en marcha de espacios destinados a probar tecnologías aplicadas a sectores económicos estratégicos.