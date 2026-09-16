Un piso de 80 metros ronda ya los 630 euros al mes en Extremadura: el precio sube un 8,4%

Alquilar una vivienda en Extremadura es cada vez más caro pese a que la región continúa siendo la comunidad con los precios más bajos de España. El alquiler subió un 8,4% en agosto respecto al mismo mes del año pasado y alcanzó los 7,86 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Traducido a una vivienda de 80 metros cuadrados, el coste medio se sitúa en torno a 629 euros mensuales, casi 49 euros más al mes que si se aplicara el precio registrado un año antes. En comparación con julio, sin embargo, el mercado da un pequeño respiro y registra una bajada mensual del 0,1%.

Extremadura se mantiene como la comunidad autónoma con el metro cuadrado de alquiler más asequible del país, aunque Fotocasa advierte de que las tensiones del mercado ya están alcanzando también a las zonas tradicionalmente más baratas.

María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario, señala que el incremento refleja cómo la presión sobre los precios se está trasladando a los mercados más económicos a medida que se reduce la oferta de viviendas disponibles para alquilar.

Badajoz sube un 10% y Cáceres un 6,9%

Los precios aumentan respecto a hace un año en las dos provincias extremeñas, aunque con diferente intensidad. Badajoz registra el mayor incremento interanual, un 10%, mientras que en Cáceres la subida alcanza el 6,9%.

Sin embargo, el precio medio por metro cuadrado sigue siendo ligeramente superior en la provincia cacereña. En agosto se sitúa en 7,89 euros por metro cuadrado al mes en Cáceres, frente a los 7,83 euros de Badajoz.

Las diferencias son más pronunciadas cuando se analizan las principales ciudades de la región.

Almendralejo lidera las subidas

Entre los municipios analizados por Fotocasa, Almendralejo protagoniza el mayor encarecimiento respecto a agosto del año pasado, con un 16,7%. Le siguen Mérida, donde el alquiler sube un 12,1%, y Badajoz capital, con un 11,7%.

También aumenta en Plasencia, un 5,1%, y Cáceres capital, un 3,6%.

Especialmente significativa es la evolución de Badajoz, que encadena ya 14 meses consecutivos con incrementos interanuales. Tras el avance del 11,7% registrado en agosto, alquilar en la capital pacense cuesta de media 8,61 euros por metro cuadrado al mes.

Badajoz, la ciudad más cara

Badajoz es además la ciudad con el alquiler más elevado entre las localidades extremeñas analizadas. Sus 8,61 euros por metro cuadrado sitúan el coste de una vivienda de 80 metros en unos 689 euros mensuales.

A continuación aparece Cáceres capital, con 8,40 euros por metro cuadrado, lo que equivaldría a unos 672 euros mensuales para una vivienda de esas dimensiones.

Por detrás se encuentran Mérida, con 7,62 euros por metro cuadrado; Almendralejo, con 7,48; Plasencia, con 7,06; Don Benito, con 6,58; y Zafra, con 6,40 euros por metro cuadrado al mes.