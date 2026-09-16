Las protectoras extremeñas, desbordadas por las camadas de gatos: lanzan una campaña de esterilización a precios reducidos

Las entidades de protección animal de Extremadura alertan de que el elevado número de camadas no deseadas ha terminado por desbordar su capacidad para recoger gatos abandonados. Ante esta situación, la Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntariado de Protección Animal (ProAnimalEx) ha impulsado junto a varias clínicas veterinarias una campaña de esterilización e identificación felina que se desarrollará en toda la región entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre.

La iniciativa, la primera de estas características con alcance regional, contará con precios reducidos en los centros veterinarios adheridos. La esterilización de las hembras costará 99 euros, la de los machos, 69 euros, mientras que el pasaporte y el microchip tendrán un precio conjunto de 25 euros, con el IVA incluido en todos los casos.

La preocupación por la atención a estos animales ha vuelto a quedar de manifiesto recientemente en la provincia de Cáceres. El pasado 14 de septiembre, los bomberos del Sepei tuvieron que rescatar en Coria a un gato de apenas unos meses que había quedado atrapado en un pozo abandonado. El episodio terminó con final feliz después de que una vecina decidiera hacerse cargo del animal una vez puesto a salvo.

Los bomberos del Sepei junto a la vecina que decidió hacerse cargo del gato. / Cedida a El Periódico

ProAnimalEx sostiene que la situación se ha agravado especialmente durante los últimos meses. "El elevado número de camadas no deseadas que cada año terminan engrosando las cifras de abandono ha alcanzado su auge", señala la plataforma, que asegura que las entidades se encuentran actualmente sin capacidad suficiente para asumir la llegada de más animales.

Clínicas por toda Extremadura

La campaña contará con establecimientos en distintos puntos de la comunidad. Hasta ahora se ha confirmado la participación de clínicas de Cáceres, Coria, Miajadas, Jaraíz de la Vera, Plasencia, Trujillo, Higuera la Real y Llerena, aunque ProAnimalEx publicará próximamente el listado definitivo de centros y los datos para solicitar las citas.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que los gatos deben ser identificados mediante microchip y esterilizados quirúrgicamente antes de los seis meses de edad, salvo los ejemplares inscritos como reproductores a nombre de un criador registrado.

Desde ProAnimalEx confían en que la reducción temporal de los precios permita llegar a propietarios que todavía no hayan realizado estos procedimientos. La organización reclama además una mayor implicación de las administraciones para que este tipo de iniciativas no dependan únicamente del esfuerzo de los voluntarios y de las clínicas participantes.

Los veterinarios colaboradores recuerdan asimismo que la esterilización tiene beneficios sanitarios. En las hembras puede prevenir determinados tumores mamarios y enfermedades reproductivas, mientras que en los machos elimina el riesgo de tumores testiculares y puede reducir el marcaje urinario y algunas peleas. Los profesionales advierten, no obstante, de que cada animal debe ser valorado previamente por un veterinario antes de someterse a la intervención.