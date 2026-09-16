Quintana recalca que la implantación del sistema antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz "depende de Aena"

El Aeropuerto de Badajoz vuelve a estar en el centro del debate político en Extremadura. Tras el anuncio este pasado martes de la inyección de 5,2 millones de euros en las instalaciones para el periodo 2027-2031, las reacciones no se han hecho esperar. Aunque la inversión busca reforzar la seguridad operativa y renovar los sistemas de comunicación, la ausencia de una solución definitiva para el sistema antiniebla sigue generando dudas.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que Aena no es un organismo puramente estatal, sino una entidad de naturaleza público-privada donde "el 49% pertenece a las compañías aéreas", un factor decisivo a la hora de fijar las prioridades de inversión en la red nacional. "Las compañías privadas marcan las prioridades. La decisión depende de Aena", ha señalado.

La instalación de tecnología avanzada de aterrizaje con poca visibilidad no depende únicamente de la colocación de balizas o equipos de pista. Tal y como ha explicado el delegado, la implantación de este sistema exige una importante contrapartida por parte de las empresas de transporte aéreo. "De nada serviría poner ese sistema en el aeropuerto y que los aviones no pudieran aterrizar aquí por sus características", ha advertido Quintana, haciendo hincapié en que las aerolíneas deben asumir costes significativos para adaptar su flota y en formar continuamente a sus tripulaciones.

"Esta es una ruta que no es viable económicamente"

Este factor económico resulta especialmente sensible en el aeropuerto pacense. Las conexiones aéreas desde Badajoz operan bajo el régimen de Obligación de Servicio Público (OSP) y cuentan con financiación de la Junta de Extremadura. "Esta es una ruta que no es viable económicamente", ha señalado el representante del Ejecutivo, cuestionando si las compañías que explotan actualmente estos trayectos estarían dispuestas a realizar las inversiones necesarias para incorporar aeronaves mejor preparadas.

Por otro lado, desde la Delegación del Gobierno se insiste en que la tecnología no representa una solución ante las inclemencias del tiempo. "Los grandes aeropuertos tienen este sistema, pero se siguen cancelando viajes por niebla", ha apuntado Quintana.

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Pese a que la nueva inversión no contempla la instalación del dispositivo antiniebla, el documento sí contempla la realización de un estudio técnico detallado sobre el impacto climatológico en los vuelos de Badajoz. Este análisis previo servirá para evaluar la viabilidad real del proyecto y determinar si, en el futuro y con la implicación de las aerolíneas, es factible dar el paso hacia la implantación del sistema. Mientras tanto, el Aeropuerto de Badajoz afrontará los próximos años con más de cinco millones de euros destinados a nuevo equipamiento y vehículos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, así como a la renovación de elementos de campo y de equipos vinculados al sistema de ayudas visuales del aeropuerto.

Fuente: La Crónica de Badajoz