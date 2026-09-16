El SES lanza BIEMEx, un servicio de atención psicológica telemática y gratuita que se amplía a todas las edades

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha puesto en funcionamiento el nuevo programa de atención psicológica telemática BIEMEx (Bienestar Emocional de Extremadura), destinado a promover el bienestar emocional de la población extremeña mediante una atención psicológica accesible, gratuita y no presencial. Con este nuevo programa, el SES amplía los recursos de apoyo emocional disponibles hasta ahora, extendiendo el servicio a toda la población extremeña e incorporando tanto seguimiento psicológico profesional como actividades de atención grupal.

En esta nueva etapa del servicio, que antes sólo atendía a la población joven, se extiende la cobertura a toda la población extremeña, independientemente de su edad, reforzando el compromiso del SES con la promoción y cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de la ciudadanía.

El programa está dirigido a personas que atraviesen situaciones de malestar emocional, dificultades personales, familiares, sociales o laborales, así como a familiares, personas cuidadoras, profesionales, asociaciones y agentes comunitarios que necesiten orientación o información sobre recursos de apoyo.

La atención será prestada por psicólogos a través de diferentes canales de comunicación, incluyendo teléfono, correo electrónico, chat, mensajería instantánea y videollamada, garantizando una respuesta cercana, confidencial y adaptada a las necesidades de cada persona.

Atención de 8.00 a 22.00 horas

Otra de las novedades es la ampliación del horario de funcionamiento, que pasará a prestarse todos los días del año, de 08:00 a 22:00 horas, facilitando así un mayor acceso al recurso para la población extremeña.

Además, BIEMEx mantiene el teléfono gratuito habitual de atención, el 900 060 101, cambiando el teléfono de WhatsApp a 683 53 61 86 y la dirección de correo electrónico: bienestaremocionalextremadura@biemex.com.

Otra de las características del programa es que la atención no se limita a una intervención puntual. Cuando las circunstancias de la persona lo requieran, los profesionales podrán programar actuaciones de seguimiento y acompañamiento emocional, favoreciendo una atención continuada, personalizada y adaptada a la evolución de cada situación.

Grupos telemáticos

Asimismo, BIEMEx incorporará grupos telemáticos de apoyo y promoción del bienestar emocional, que permitirán trabajar aspectos como la regulación emocional, las habilidades sociales, los hábitos de vida saludables o la parentalidad positiva, ofreciendo a las personas participantes herramientas prácticas para afrontar situaciones cotidianas y mejorar su bienestar.

Con la puesta en marcha de BIEMEx, el Servicio Extremeño de Salud refuerza los recursos de apoyo emocional disponibles para la ciudadanía y avanza en la promoción de una atención más cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la población extremeña.