Sanidad pública
El SES lanza BIEMEx, un servicio de atención psicológica telemática y gratuita que se amplía a todas las edades
El nuevo programa de apoyo emocional amplía el horario de atención y elimina las restricciones de edad para facilitar un acceso universal
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha puesto en funcionamiento el nuevo programa de atención psicológica telemática BIEMEx (Bienestar Emocional de Extremadura), destinado a promover el bienestar emocional de la población extremeña mediante una atención psicológica accesible, gratuita y no presencial. Con este nuevo programa, el SES amplía los recursos de apoyo emocional disponibles hasta ahora, extendiendo el servicio a toda la población extremeña e incorporando tanto seguimiento psicológico profesional como actividades de atención grupal.
En esta nueva etapa del servicio, que antes sólo atendía a la población joven, se extiende la cobertura a toda la población extremeña, independientemente de su edad, reforzando el compromiso del SES con la promoción y cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de la ciudadanía.
El programa está dirigido a personas que atraviesen situaciones de malestar emocional, dificultades personales, familiares, sociales o laborales, así como a familiares, personas cuidadoras, profesionales, asociaciones y agentes comunitarios que necesiten orientación o información sobre recursos de apoyo.
La atención será prestada por psicólogos a través de diferentes canales de comunicación, incluyendo teléfono, correo electrónico, chat, mensajería instantánea y videollamada, garantizando una respuesta cercana, confidencial y adaptada a las necesidades de cada persona.
Atención de 8.00 a 22.00 horas
Otra de las novedades es la ampliación del horario de funcionamiento, que pasará a prestarse todos los días del año, de 08:00 a 22:00 horas, facilitando así un mayor acceso al recurso para la población extremeña.
Además, BIEMEx mantiene el teléfono gratuito habitual de atención, el 900 060 101, cambiando el teléfono de WhatsApp a 683 53 61 86 y la dirección de correo electrónico: bienestaremocionalextremadura@biemex.com.
Otra de las características del programa es que la atención no se limita a una intervención puntual. Cuando las circunstancias de la persona lo requieran, los profesionales podrán programar actuaciones de seguimiento y acompañamiento emocional, favoreciendo una atención continuada, personalizada y adaptada a la evolución de cada situación.
Grupos telemáticos
Asimismo, BIEMEx incorporará grupos telemáticos de apoyo y promoción del bienestar emocional, que permitirán trabajar aspectos como la regulación emocional, las habilidades sociales, los hábitos de vida saludables o la parentalidad positiva, ofreciendo a las personas participantes herramientas prácticas para afrontar situaciones cotidianas y mejorar su bienestar.
Con la puesta en marcha de BIEMEx, el Servicio Extremeño de Salud refuerza los recursos de apoyo emocional disponibles para la ciudadanía y avanza en la promoción de una atención más cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la población extremeña.
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