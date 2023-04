Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media de vida en España es de 83,6 años. Eso quiere decir que es difícil alcanzar el siglo de existencia. Si a las personas no nos resulta fácil y cuando alguien lo consigue se convierte en noticia, un medio de comunicación lo tiene tal vez más complicado aún.

El Periódico Extremadura ha superado regímenes políticos, crisis económicas y ahora se enfrenta a esto último con el agravante de una reconversión empujada por los cambios tecnológicos. Lo superará. Lo hará porque este periodismo de cercanía es necesario.

Con demasiada frecuencia los grandes medios nacionales e internacionales tienen el alma encogida. Estamos inmersos en un periodismo de trinchera que recuerda viejos tiempos. Falta la frescura de la cercanía que espanta estereotipos, y eso lo aporta la prensa regional, que tiene raíces y se pasea por la tierra de la que salen las historias que cuenta. El contacto, las relaciones personales, alejan las posturas cerradas, favorece el trato humano y mantiene a raya los prejuicios. ¡Cuánto ganaríamos si en el otro viéramos una persona y no una idea o, lo que es peor, una ideología!

En de junio de 2020 la Asociación de Prensa Católica organizaba por primera vez en su historia la Conferencia de Medios Católicos de manera virtual, debido a la situación sanitaria por coronavirus. El papa Francisco les decía: «Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades». Pero también se necesitan medios de comunicación -dijo- «que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos; y a comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común». Y a esto, añadió otra necesidad más: «necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos». Pienso que este «programa» puede ser suscrito por todo comunicador, sea cual sea su forma de ver y entender la vida.

Cuando nos adentramos en determinadas redes sociales, tal vez sea por la falsa sensación de intimidad que nos aportan, certificamos que nos estamos acostumbrando a apalear posturas ajenas en lugar de buscar acercamientos que propicien un ambiente más respirable. Las divisiones que nos acechan solo se pueden vencer si estamos dispuestos, no ya a escuchar, sino a escucharnos. No se puede sustraer la buena voluntad de la comunicación, la comunicación no debe buscar fines, la comunicación es un fin en sí mismo que nos hace mejores si buscamos el entendimiento. Todos aportamos algo. ¿Tal vez no es «productiva» la inocencia de un niño o la sencillez de un anciano? Es necesario educarnos en una cultura del encuentro, un terreno en el que los medios de comunicación tienen muchísimo que aportar.

Los que os dedicáis profesionalmente a este mundo de la comunicación habéis pasado de la rapidez a la inmediatez, todo tiene que ser ya. Es una de las características de la cultura actual, así lo impone la tecnología. Pero no olvidéis que la comunicación es una conquista más humana que tecnológica.

Vosotros le ponéis sello de calidad a la comunicación, vuestra información no es una marca blanca. Lo que decís no son datos huérfanos, tienen padre y madre, no son un vómito atrevido de la nada a la masa. Cuando cumplíais 95 años os decía que os necesitamos. Ahora, cinco años después, os digo que os necesitamos más todavía.

Celso Morga

Arzobispo de Mérida-Badajoz