Kofi Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz en el año 2001 dijo: «Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural». El decano de la prensa extremeña, El Periódico Extremadura (que empezó siendo el Diario Regional de Acción Católica), cumple 100 años. Se editó su primer número el 1 de Abril de 1923, tenía dos ediciones diarias y fue fundado en Cáceres por personas más cercanas a la derecha integrista que a la CEDA. Ha sido el periódico de referencia de los extremeños y sus páginas han recogido la historia y la actualidad de la región extremeña. Todos los días del año se publica para ser fiel a sus numerosos lectores de todo el mundo.

Destacaría su independencia, su alto contenido social, preocupado por la problemática que vive la Comunidad Autónoma y el mundo en general, sus varias ediciones en papel, su edición digital, su implicación en redes sociales y, sobre todo, que llega cada vez más a una población joven que, siendo sinceros, sin el «Periódico Extremadura» no accederían a la información. Otro de los aspectos más importantes del Periódico Extremadura es el factor humano. Fue su fundador Pedro Segura Sáenz y su primer Director Tomás Murillo Iglesias; a lo largo de estos 100 años de existencia ha tenido 13 Directores más hasta llegar al actual, Antonio Cid de Rivera y cientos de trabajadores a los que me gustaría recordar por su excelente trabajo y dedicación al periodismo, una de las profesiones más atractivas y vocacionales que existen. Hay quienes piensan que no hay mejor oficio que el periodismo.

En la actualidad detrás del diario hay un equipo joven, con experiencia, muy creativo, que le gusta innovar constantemente y que apoya el emprendimiento como la mejor forma para salir de la crisis que nos invade.El día 26 de Noviembre de 2013 y en un solemne acto que se celebró en el Gran Teatro de Cáceres se concedió la Medalla de Cáceres al El Periódico Extremadura, porque a lo largo de los años en que se viene publicando han sido testigos de la actualidad, recogiendo el pulso de la vida de la ciudad y de los ciudadanos y siempre manteniendo la independencia y el compromiso social como sus activos y señas principales.

En estos comienzos convulsos del siglo XXI, la Prensa no podía ser una excepción y se debate entre las ediciones impresas y las digitales, ya que la sociedad y los gustos de los lectores están cambiando con una gran rapidez, y hay que saber adaptarse para seguir cumpliendo con los objetivos y finalidades que toda buena prensa debe tener.

Y esto es lo que le deseamos al Periódico Extremadura larga vida para que sigan creyendo en Extremadura, como los extremeños seguimos confiando en el Periódico para que entre todos miremos al futuro con la libertad que solo la cultura, el conocimiento y la información conceden al hombre.

El Periódico Extremadura forma parte de la identidad del pueblo extremeño, es NUESTRO PERIÓDICO.

Santos Benítez Floriano

Cronista Oficial de la Ciudad de Cáceres