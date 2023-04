Al celebrar una efemérides tan importante como esta –no todos los días se conmemora un siglo de vida de un medio— siempre se tiende a mirar hacia atrás, a examinar qué había y cómo hemos avanzado (o retrocedido). No es un ejercicio complicado, basta consultar documentos y recabar testimonios, aunque, a la postre, ese pasado dependerá de cómo lo recordemos e interpretemos.

¿Y qué pasa, entonces, con el futuro? Ahí sí que entramos en un campo complejo, por no decir casi imposible dada la cantidad de caminos posibles.

Estas y otras variables llevan a científicos como Hawking o Buonomano a concluir que ni pasado ni futuro existen, solo el presente.

Pero me van a permitir un ejercicio de figuración o ficción para imaginar cómo será la celebración del 200 aniversario de El Periódico Extremadura.

Ninguno de nosotros estaremos allí (a no ser que se invente la píldora de la inmortalidad, cosa que no estoy seguro de desear), pero ¿cómo será Extremadura?

Imagino que para entonces estará concluido el AVE y demás infraestructuras pendientes. También que se habrá sabido conservar nuestra riqueza patrimonial y natural, haciéndola compatible con el desarrollo industrial. Existirá pleno empleo y se logrará invertir la tendencia demográfica, ganando habitantes con una población rejuvenecida.

Nuestros gobiernos habrán aprendido a administrar el dinero de todos, y los impuestos serán los justos para unos servicios públicos de calidad, sin ineficiencias ni agujeros. Las economías familiares y también las regionales, estatales y mundiales serán sostenibles, y el cambio climático será cosa del pasado (es decir, no existirá).

Mérito, capacidad y esfuerzo prevalecerán en todos los ámbitos y quedarán erradicadas la violencia, la discriminación y la desigualdad en las oportunidades.

Como ven, no entro en cuestiones como viajes interestelares, coches voladores o máquinas que sustituyan al ser humano… Eso se lo dejo a los autores de ciencia ficción.

Podría pensarse que lo que planteo no es más que una utopía, una quimera, una lista de deseos. Puede ser, pero si el futuro aún no existe ¿no es posible que lo creemos? Claro que para eso hay que ser perseverantes, valientes, decididos y, sobre todo, solidarios, amén de tener una hoja de ruta clara.

¿Acaso cuando en abril de 1923 salió la primera edición de El Periódico Extremadura alguno de sus impulsores fantaseó con la idea de este centenario? Seguramente no. Pero sí se trazó un camino, una carrera de relevos planificada que permitió al periódico superar etapas muy complejas sin irse a pique. Se fue construyendo así, ladrillo a ladrillo, una estructura no pensada únicamente para el momento concreto, sino con vistas a ese futuro que no existía.

El resultado es que esta cabecera sobrevive hoy con excelente y renovada salud, de la mano del grupo presidido por Javier Moll. Porque se supo anticipar y se hizo necesaria en su ligazón con nuestra región, donde siempre es preciso contar con una voz libre, independiente y crítica que nos cuestione y nos empuje, a la vez que nos da esperanza y orgullo de pertenencia a algo común.

Eso es lo que empezaron a construir hace un siglo los impulsores del Extremadura. Si ellos lo hicieron entonces ¿qué nos impide a nosotros empezar a hacer lo propio en relación con nuestra tierra, con su bienestar, y alcanzar, y avanzar en el relato de logros que he citado?

Porque ninguna de las cuestiones que expongo son un imposible. Todo está en nuestra mano si actuamos con la generosidad suficiente como para saber que solo vamos a ser una parte de algo más grande, no los protagonistas de ninguna gesta histórica.

Así, ahora nosotros, yo desde mi ámbito empresarial y de responsabilidad en la organización que representa a todo el tejido productivo extremeño, y cada cual desde su parcela, debemos adquirir el compromiso de dejarlo todo un poco mejor de lo que lo encontramos.

Pensemos en las personas que han ido cimentando este centenario que ahora celebramos: Murillo, Reyes Huertas, Acedo, Sellers de Paz, Pinero, Pérez de Torres, Higuero, Moreno, Rodríguez, Tinoco, Muñoz… y hasta hoy con Cid de Rivera (me disculpan si perdí alguno en el camino). Pensemos también que aquel primer Extremadura tenía cuatro páginas, y hoy tiene 56, además de varios periódicos locales-comarcales y una edición digital.

Supongo que si al obispo Pedro Segura alguien le hubiese dicho en el 23 lo que sería ‘su’ periódico un siglo después se habría echado a reír, pero aquí está.

Por eso, antes de tacharme de iluso por imaginar esa Extremadura del año 2123, párense a pensar en todo lo que el empeño, la dedicación y la perspectiva amplia pueden lograr.

El Periódico Extremadura lo ha logrado, y por eso hoy nuestra felicitación más sincera. Espero que en 2123 este mismo periódico informe de que todo lo que expongo, y más cosas que no alcanzo a imaginar, se ha conseguido.

Francisco Javier Peinado Rodríguez

Secretario general de la Creex