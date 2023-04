El Periódico descansaba sobre sus rodillas. Abierto por la página de Cultura, se quedó así, un poco deshojado. Como su boca. Abierta, también. El premio que su madre soñó para él, se concedió anoche. Su nombre, y una resumida biografía, constaba debajo. Los domingos por la mañana bajaban juntos a por el pan y El Periódico. Su madre nació en Cáceres, y tenía esa manía. El Periódico, y la patatera. Cada mañana para ir al colegio, ella le repeinaba, le echaba colonia que se escurría por las patillas como un escalofrío, le daba un beso y metía en su cartera un bocadillo con morcilla patatera envuelta en hojas de El Periódico. Se reía al despedirle, diciendo, solo te falta la Virgen de la Montaña, hueles a Cáceres. Y él, que en aquel entonces, no sabía lo que eran las metáforas, ni el resto de figuras literarias que después se convertirían en su herramienta de trabajo, cuando iba a visitar a los abuelos, siempre andaba husmeando para comprobar si era verdad. Antes de comer, cuando las ventanas de la cocina estaban cuajaditas de ese vaho antiguo, de mantel de cuadros y olla Magefesa, ella cortaba un poco de pan con queso, unas aceitunas y se servía un dedito de vermut y a él una gaseosa. En un vaso verde. Como sus ojos. Que ahora mira, mirándola. Lleno de lápices bien afilados que nunca usa. Era la señal. Se encaramaba al taburete a su izquierda. Tan cerca que podían sentir el perfume a laca y de Heno de Pravia. Le gustaba retener la respiración un poco para acompasarla con la suya, y cuando lo conseguía, se sentía tranquilo. Ella empezaba a leer. Primero la portada. Ahí pasaban tiempo, como desentrañando un mapa que les dirigiera el camino. Y después empezaban, como un juego, a leer al revés, por la última página. Decía que eran las más suaves, las más abrigadas. Aseguraba, y él la creía, que a medida que uno avanzaba para acercarse al principio, el frío se iba adueñándose del diario y, por eso, le daba entre repelús y pereza llegar a las noticias ‘importantes’. Aún hoy sigue empezando por detrás.

«No hay final. No hay principio. Es solo la infinita pasión de la vida», decía Fellini, y esto también se podía aplicar al ritual de la lectura de los diarios. Llega al bar de siempre, cerquita del Guadiana, limpio y el único que encontró sin tele, sin maquinas tragaperras, con El Periódico presto al final de la barra, con camareros que no se creen expertos en fútbol. Detalle muy a valorar cuando se tiene sueño y más aún, cuando uno va con el uniforme de huraño, porque a esas horas tempraneras, no ha hecho las paces con el ser humano. Cargado, sin leche, ni azúcar, le sirven el café. Y el silencio. Y la prensa, dobladita y tiesa, por estrenar. «Vamos a ver que nos cuenta el mundo hoy, mamá». Para entrar en calor, agarra la taza con las dos manos, aspira, da un pequeño sorbito, y lee la última columna, después el horóscopo, la crónica social, la agenda, la cartelera, y la previsión del tiempo. Se desabrocha el botón de la camisa, que dicen que ya está aquí la primavera. Y porque eso, y remangarse, le hace estar preparado, alerta para lo que viene ahora. Las esquelas, y las noticias frías, hasta llegar al editorial. Y de nuevo la portada, esta vez mirada de otra forma, como el resumen de lo demás. Con nadie más ha leído la prensa así. Nadie como su madre conseguía hurgar entre las entretelas de cada crónica, entre las líneas de un reportaje, el envés de una columna o adivinar lo que había detrás de un objetivo. Conjeturaban, e imaginaban los escenarios, que callaba el periodista, que quiso decir tras aquella insinuación velada, quien era realmente el personaje protagonista, a donde quería llegar el director… Fue la primera persona que le pidió su opinión. Fue por entonces, cree recordar, cuando adoptó esa postura, que sus hijos reconocerían como muy suya, el codo apoyado en la rodilla, la mano mesándose la barbilla, los ojos guiñados un instante. Con ocho años solo le faltaba la pipa y su bléiser de cuadros. El tiempo y sus cuitas pesan sobre sus hombros encorvados. Se mira en el espejo. Los ojos que su madre miraba, que besaba cuando los notaba cansados después de mucho estudio, los ojos que la miraban a ella. Antes de que se fuera. Para quedarse. Oyéndola cada vez que pasa la página.

Rosalía Perera

Abogada y escritora