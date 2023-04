Últimamente se están publicando distintas encuestas (LinkedIn, ZipRecruiter…) que desvelan qué carreras acumulan un mayor número de arrepentidos, es decir, titulados que no volverían a estudiarla. Periodismo encabeza todas las listas, llegando incluso al 80% de decepcionados cuando se enfrentan al complejo mundo laboral de los medios de comunicación. Y hay que entenderlos. Porque el periodismo no es un trabajo: es una forma de vida. No hay jornada laboral. Aquí la tarea nunca acaba. Sales de la redacción para marcharte a casa y ya recibes la primera llamada de un enfermo que lleva semanas sin ser visto en el hospital, de una madre asustada por el bullying que sufre su hijo en el colegio y que ya no sabe cómo denunciarlo, de un hogar de mayores que se queda sin actividades, de un barrio incomunicado por una obra, de un autónomo que se ve obligado a cerrar…

No es un trabajo fácil, y menos en un periódico regional con secciones locales que pisan cada día la calle: Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Vegas, Coria… El periodista llega a un compromiso profesional, pero también personal, que copa sus días, una semana tras otra, un año tras otro. Sábados, domingos, festivos… Una llamada, una petición, una crítica, una amenaza velada… Los contactos laborales en el móvil multiplican por veinte los de la familia y los amigos. Muchos no lo resisten, ahí están las encuestas. Por eso, en el centenario del Periódico EXTREMADURA, sin dejarse llevar por un orgullo (permítanme lógico) y siempre desde la máxima objetividad posible, resulta muy necesario poner en valor el trabajo que este diario lleva haciendo cien años, el compromiso de los compañeros que cada mañana entran por esa puerta de la calle Doctor Marañón para ponerse al servicio de todos ustedes, unos compañeros que hacen suyos los problemas de los extremeños, que indagan, investigan, se pelean y se esfuerzan para darles un producto que al día siguiente ya habrá muerto, que tendrán que volver a empezar y acabar en doce horas para explicarles si llega el AVE, si hay o no mina de litio, si tumban Valdecañas... Llevo casi tres décadas viendo a periodistas hacerlo, renovando sus fuerzas cada jornada, intentando darles lo mejor que tienen, porque el periodismo es su vida. PERIODISTAS con mayúsculas. Un diario tan cercano como el EXTREMADURA tiene además mayores implicaciones: pones tu firma y a la vez pones tu crédito, tu palabra… Por eso no es el EXTREMADURA un periódico de arrepentidos. Nunca lo ha sido. Aquí resiste buena parte del personal, si acaso un poco cansados de esa realidad regional que siempre nos toca contar, de mucha resiliencia y poca fortuna, de mucho fiasco y pocas alegrías. Les prometemos que seguiremos aquí cada día. Somos de esa raza que aguanta reportajes a 40 grados en agosto, que se mete hasta el cuello en el tumulto del Womad y que está a pie del Marco cuando puede desbordarse. Y así, cien años más. Lo hacemos simplemente porque hay que hacerlo. Lo que sí necesitamos es que los lectores nos sigan acompañando. Resulta mucho más fácil subir las escaleras y saludar cada mañana a Leoncia si ustedes vienen con nosotros. Lola Luceño es redactora de El Periódico Extremadura