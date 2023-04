Hace cinco años, escribí con motivo del 95 aniversario del Periódico Extremadura, un artículo en el que bajo el título «el valor de la experiencia», subrayaba la hoja de servicios de este medio de comunicación en Extremadura.

Entonces, se hablaba mucho de la Era Digital, de los nuevos formatos comunicativos, de una revolución que alcanzaba a las relaciones sociales, abriendo ante nosotros un mundo nuevo. Ante tanto decorado, digital, ponía en valor al decano de la prensa regional, por su aportación a la paz social y al progreso de nuestra comunidad, desde una concepción honesta de la profesión periodística.

Ahora que conmemoramos el 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y los logros que ha supuesto para nuestra Comunidad, no podemos olvidar que buena parte de la proyección que como autogobierno hemos alcanzado, ha tenido el concurso del Periódico Extremadura. Ha trabajado como fedatario fiel, leal y libre de numerosas páginas que se han escrito de nuestro devenir. Ha cooperado en levantar algunas de las paredes de nuestra identidad regional

Hay quienes reflexionan sobre los peligros que acechan a la prensa escrita, o lo que algunos académicos llaman la crisis del diario en papel. Lo llevan haciendo hace ya algún tiempo. Como si solo la prensa escrita estuviera en peligro en estos tiempos. Como si no acecharan peligros para el sector público, para el ámbito financiero, para las familias, para nuestros jóvenes, para la paz... Tal vez no sea peligro el término más certero, y estemos ante tiempo de cambios, que exigen más tensión adaptativa -y en ocasiones defensiva- de lo que estábamos habituados, tiempos en los que decidir qué se quiere ser en el futuro inmediato. Habrá quienes se dejen mecer por cantos de sirena que acabarán con su ser (basta mirar qué ocurre en algunos países para saber a qué me refiero), y habrá quienes se rebelen.

Pero la prensa, al menos nuestra prensa, resiste, se rebela. Se ha adaptado a los nuevos tiempos, oliendo a papel y también a universo digital, reinventándose como una actividad multiplataforma. Y todo ello en un denso bosque donde las noticias caminan por canales alternativos, nuevas narrativas y redes sociales variopintas, de la mano de comunicadores e influencers, donde se riega con facilidad la desinformación intencionada. Ante ese ecosistema complejo, donde la desinformación busca nichos donde replicarse cual cáncer, en forma de fakenews o información errónea, se precisa de más periodismo profesional, de más Periódico Extremadura.

Lo anterior no es un slogan que haga a propósito de un feliz centenario. Ni tan siquiera una ambición. Es una apuesta militante. Me preocupa algunos estudios que se realizaron, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde los ciudadanos manifestaron que habían visto, leído o escuchado informaciones más alineadas con medios de noticias falsas que medios tradicionales. O los riesgos que vaticina la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) que entre las principales amenazas para 2030 señala las campañas de desinformación avanzada o el incremento del autoritarismo a través de la vigilancia digital y la pérdida de privacidad. Campañas de desinformación que también señala la Estrategia de Seguridad Nacional.

Medios de comunicación como el Periódico Extremadura, que informan y forman a la opinión pública de nuestra tierra, que proyectan visiones de lo que somos y lo que aspiramos desde el pluralismo, que explica agendas, y que preserva nuestra historia y memoria escribiéndola cada día y mimando sus archivos, son un activo a preservar. Se necesitan medios como el Periódico que criben informaciones para detectar contenido desinformativo mediante la alteración de documentos o su descripción fuera de contexto, con el único fin de ahogar y silenciar voces, a veces de representantes públicos, otras, de los propios profesionales de la información.

Hago una defensa del Periódico Extremadura por puro egoísmo. Por supervivencia. Por necesidad de autoprotección. Sin voces como este Periódico centenario, la principal víctima será la democracia, que se verá resentida porque se oirán más las voces de los que quieren menos libertad, muriendo grandes informaciones que hay que escribir profesionalmente, y lo que es más grave, la capacidad de elegir. Hay que combatir para que los ciudadanos puedan gozar sin ataduras ni corsés de sus derechos, para que la sociedad no se polarice, pues esa es la semilla que plantan los que quieren que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones se mine.

Cien años y aquí está caminando junto a nosotros el Periódico Extremadura. Con mucho esfuerzo, sin los achaques de la centuria, al contrario, con la experiencia y vigor de un trabajo bien hecho a lo largo del tiempo. Dando una lección de altura.

Felicidades y gracias de corazón.

José Antonio Monago Terraza

Presidente de la Junta de Extremadura (2011-2015)