Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra». De modo tan lapidario concluye Cien años de soledad, la genial novela de Gabriel García Márquez, la crónica de un Macondo imaginario en el que la realidad y la ficción se fusionan sin distinción posible, máxima exponente del realismo mágico, de un modo de contar las cosas que ofrece ante nuestros ojos lo irreal como normal y cotidiano.

La crónica de aquel siglo de soledad irreal tiene su contrapunto en los cien años de compañía real del Periódico Extremadura, en camino acompasado con la sociedad extremeña. Cien años, más tiempo que el que de ordinario viven los humanos, un siglo narrándonos la crónica de lo real —que a veces a fuerza de realismo parecía irreal—, de lo cotidiano y de lo extraordinario sin que lo extraño nos pareciera algo imaginario porque a decir del clásico somos humanos y nada de lo humano puede sernos ajeno.

Cuando hace un siglo nació el Periódico, el mundo estaba recuperándose de una guerra mundial sin sospechar que poco después vendría otra aún más cruenta, y tras ésta los esfuerzos denodados de una generación de fracasados que habiendo sufrido los desastres de un conflicto universal fueron incapaces de evitar otro aún mayor sólo dos décadas después. Pero esos mismos fracasados iniciaron los esfuerzos de la recuperación y el Periódico lo contó; fueron quienes dieron portazo a las cruentas experiencias vividas, quienes idearon la extraña idea de construir una Europa en torno al carbón y al acero para que después fuese una comunidad económica y política unida en la diversidad; en este centenar de años el periódico ha contado con tenaz constancia la lucha de dos bloques antagónicos que después crecieron en número, la voluntad de las repúblicas iberoamericanas de ser dueñas de sus propios destinos, el esfuerzo ilusionado de nuestro país para superar la dictadura y transitar hacia un periodo de convivencia armónica. Tantas realidades, tanta historia, tanta intrahistoria como solo caben en la multiplicación de los días que forman cien años.

Durante estos cien años hemos pasado por numerosos puntos de inflexión que a la postre fueron puntos de deflexión, nos hemos asomado tantas veces al precipicio que el vértigo ya no nos produce miedo, nos hemos propuesto llevar una vida más racional y armónica sin que por ello hayamos abandonado la rutina, hemos trazado tantas líneas rojas en la historia que al final han sido surcos efímeros en el mar. Seguimos viviendo en un llamado ‘primer mundo’ en el que no vemos más allá de nuestros estrechos límites geográficos y pensamos que lo que sucede extramuros es un problema ‘de los otros’ aunque ‘esos otros’ sean centenares de millones de seres humanos. A veces no queremos mirar hacia donde la vista se incomoda, pero el Periódico nos la ofrece; en nosotros está la libertad de apartar la mirada pero no conviene hacerlo, pese a que nos desagrade, cuando asistimos a una constante vulneración de los valores que deberían regir nuestra convivencia: los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el trato parejo de las naciones grandes y pequeñas, la voluntad de mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas del Derecho internacional, la protección de la Madre Tierra, la promoción del progreso social, la mejora del nivel de vida de todas las personas, la seguridad y el derecho a vivir sin amenazas. Pero no solo momentos tristes y duros hemos vivido con este acompañante longevo y silencioso. El Periódico Extremadura nos ha ofrecido el testimonio de muchos momentos agradables, de alegrías ajenas que hemos hecho propias, de anhelos que apenas caben en las palabras, de episodios de toda índole que son los que forjan la historia de una nación y que al igual que ocurre con la luz, de nada valen si no se muestran.

Todo esto que he narrado, las alegrías, las penas, las esperanzas, las decepciones existen hoy al igual que han existido siempre pero antes no había periodistas comprometidos que nos pusieran ante los ojos esas realidades, a veces a costa de la propia vida. Son periodistas, son comunicadores quienes nos llevan de la mano y nos abren los ojos. Periodistas que en ocasiones han pagado un alto precio y que no tienen más recompensa que el hecho de seguir contando y fotografiando lo que ven y lo que escuchan, de ser la voz de quienes no la tienen porque se la han arrebatado.

Los cien años de vida del Periódico Extremadura no han sido cien años de soledad sino cien años de compañía, un siglo de acompañante silencioso en nuestros viajes vitales en forma de papel —¡que nunca desaparezca!— ya través de la pantalla. Ambos conductos son la llave que han abierto las mentes y las conciencias de todos. El periodismo, y en concreto nuestro cumpleañero, habrán de ser en el futuro, como lo fueron en el pasado, el foco que ilumine hacia dónde se debe dirigir nuestra atención y con ella la acción de las administraciones públicas porque seguramente apuntarán hacia los más necesitados y los más desiguales.

Juan Carlos Moreno

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste