Cuando algunos piensan en los entresijos de un periódico, lo primero que se les viene a la cabeza es el bullicio de la redacción, la agudeza de sus textos, la valentía de sus denuncias y las maratonianas jornadas de los periodistas. Sin embargo, no se entenderían estos cien años de El Periódico Extremadura sin la labor de comerciales y publicistas que han convertido el diario y su edición web en los excelentes soportes comerciales que son en la actualidad. Este milagro de la publicidad es un gran ejercicio de confianza que empresarios e instituciones depositan en nuestro trabajo. Es la fe en que nuestros mensajes calan cada día en miles de personas y que estos son pertinentes y veraces.

«La primera vez que fui a pedir publicidad para el periódico por supuesto me dijeron que no», me comentó hace ya treinta años Matías Rumbo, que fue director comercial de este diario, en el que comenzó siendo un niño y por el que luchó, incluso poniendo como aval su patrimonio personal, para que la empresa continuara adelante en los tiempos más adversos. A pesar de esa negativa inicial, Matías no se arredró. Fue llamando a más puertas, defendiendo el trabajo común y logrando que la cartera de clientes creciera de forma exponencial.

Los comerciales, a veces poco valorados por los puristas del periodismo, son también pieza esencial de este centenario. Puede que hayan recibido miles de noes, pero sus síes, logrados también con persuasión y un esfuerzo admirable, son los responsables de que estemos ahora de celebración.

Si existe un año en el que la concepción publicitaria del diario dio un salto de gigante ese fue 1996, con la publicación del Especial Empresas (en papel cuché y a color, impensable entonces) y el inicio de los Premios Empresario del Año. Detrás de ese hito hubo una meditada profesionalización del departamento comercial, con personal especializado, formado en la propia empresa, y la posterior modernización de la rotativa para que se pudiera imprimir a color. Además de suplementos comerciales, se sumaron las ferias y las fiestas de los pueblos a la oferta informativa. Recuerdo Ferias de Zafra con decenas de páginas y días de la Virgen de Agosto con suplementos especiales casi con más paginación que el propio periódico. Ahora eso es historia.

La irrupción de internet ha supuesto no solo la adaptación de la redacción a las urgencias de la web, sino también del departamento comercial, que se ha formado en posicionamiento SEO en tiempo récord. Mi máximo reconocimiento para todos y cada uno de sus integrantes, que todos los días trabajan por el mantenimiento de la confianza de nuestros anunciantes, de ese acto de fe, por muy duros que sean los tiempos. Demuestran que, al igual que redactores y periodistas, están hechos de una pasta diferente.

Un suplemento como este es fruto de un trabajo ciclópeo del departamento comercial de El Periódico Extremadura. Sus nombres no aparecen firmando artículos, pero sin ellos no habría empresa periodística y es justo que se les reconozca públicamente.

Juan José Ventura es redactor de El Periódico Extremadura