La libertad de prensa y de expresión, los derechos a informar y a ser informado, constituyen una piedra angular de las sociedades democráticas. Por ello nuestra Constitución en su artículo 20 regula las distintas formas de manifestación de dicho derecho al que otorga el mayor nivel de protección jurídica que contempla nuestro ordenamiento.

Recuerdo que cuando comencé mis estudios de Derecho, en los albores del estado democrático, la residencia universitaria en la que me alojaba se encontraba suscrita a tres diarios de tirada nacional, el ABC, El País y El Alcázar (de infame recuerdo) y un diario de edición vespertina y tirada local, el Extremadura.

Fueron momentos históricos agitados, de plomo y sangre, de ruido de sables cuya expresión más dramática fue el secuestro del Congreso de los Diputados por un grupo de nostálgicos de la dictadura y la sublevación militar en Valencia. También fueron años de esperanza, con la lenta y paulatina consolidación de nuestra joven democracia, con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía y el inicio de la construcción del estado autonómico.

En cómo se desarrollaron aquellos momentos, cómo tuvimos conocimiento de los mismos los ciudadanos y cómo se fue conformando una generalizada convicción en que el estado social y democrático de derecho que consagraba la Constitución constituía el mejor modelo posible de convivencia entre los españoles, tuvo una influencia trascendental el comprometido y responsable ejercicio de la libertad de prensa realizado por la mayoría de los medios de comunicación, entre los que tuvo un papel relevante en nuestra región el Extremadura.

Además, yo había vivido la mayor parte de mi vida en Badajoz y lo cierto es que en aquellos años si te hallabas en una provincia de Extremadura encontrabas dificultades para recibir cualquier información procedente de la otra. Aún más, ciertamente ambas provincias vivían de espaldas la una de la otra. Dos años después del fracasado golpe, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura y apenas dieciséis meses después el Extremadura se transforma en un diario regional y decide hacer una sola edición, decisión que permitió a los que vivíamos en cada provincia estar informados de lo que pasaba en las dos. Es muy probable que esta decisión de un medio de comunicación hiciera más por la unión entre los extremeños que algunas soflamas repetidas por aquellos años.

Ni la sociedad extremeña ni El Periódico Extremadura son los mismos que hace cuarenta años; ambos han evolucionado. No obstante, la desaparición de las viejas amenazas hacia la libertad de información no ha evitado la aparición de otras nuevas y no menos peligrosas. Las nuevas tecnologías que han potenciado una sociedad hiperconectada, la urgencia en trasladar la información y la abundancia de bulos e informaciones falsas amenazan la supervivencia y, sobre todo, la credibilidad de muchos medios de comunicación.

No son tiempos sencillos para los medios de comunicación. La tentación de construir un titular llamativo que invite a clicar en él y justifique la generación de ingresos publicitarios puede degenerar en una perversión del compromiso social de los medios de comunicación, anteponiendo el interés económico a la labor democrática y ética de informar verazmente.

El beneficio inmediato, sea económico o de otra índole, tiene un coste permanente: la pérdida de la credibilidad del medio para buena parte de la sociedad; y sin credibilidad un medio de comunicación pierde su razón de ser.

Por suerte, la trayectoria centenaria de El Periódico Extremadura avala la capacidad para afrontar los nuevos retos y superar las dificultades que se vislumbran. No será la primera vez que este diario supera situaciones difíciles de diversa índole, por lo que estoy seguro de que está capacitado para seguir cumpliendo con su compromiso de informar veraz y puntualmente a todos los extremeños sobre la actualidad. Su compromiso con la región, su proximidad a los intereses de los ciudadanos y la honestidad de sus profesionales son una garantía de futuro.

El Periódico Extremadura ha demostrado desde la década de los 80 su compromiso con una región que comenzaba a construirse con sus propias manos; antepuso el interés colectivo y a largo plazo sobre el localismo enfermizo y endogámico; apostó por la credibilidad en un momento de incertidumbres y hoy forma parte inseparable de la realidad extremeña, por encima de provincianismos, clases y grupos.

A lo largo de estas últimas décadas y desde la tranquilidad que da el saberse parte esencial de una sociedad este periódico ha sabido no sólo cumplir con su papel social de ser testigo de la realidad, sino que ha impulsado la conciencia regional como el que más.

Gracias al papel que han desempeñado medios de comunicación como El Periódico Extremadura nuestra sociedad es, sin ninguna duda, más libre.

Enhorabuena por los cien años cumplidos y mi agradecimiento por el papel que ha desempeñado en la construcción de la Extremadura de hoy este periódico y todos los que de una u otra manera lo han hecho posible.

Francisco Mendoza Sánchez

Delegado del Gobierno en Extremadura