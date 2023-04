Siempre que he preguntado a los cronistas por cualquier asunto he recibido la misma respuesta. «El mejor testigo de la historia es el periódico». Y no será porque ellos no puedan presumir de conservar en sus archivos centenares, millares de datos sobre la memoria colectiva de la ciudad. Diez años han mantenido esa contestación y debo reconocer que diez años han estado en lo cierto. Todo lo que se puede buscar está en la hemeroteca porque, aunque las palabras pueda llevárselas el viento, el papel siempre recuerda. Tengo que confesar aquí que nunca pensé que llegaría a escribir en estos términos pero ya hablo por experiencia, una virtud que solo puede conceder el tiempo.

Como de costumbre, el azar es caprichoso y ha querido que el año en el que este periódico se corona como centenario coincida con otro aniversario. Fue en julio de 2013 cuando pisé esta redacción por primera vez. Ese recuerdo, nítido y preciso, forma parte de mi crónica de vida. Una indudablemente ligada a esta cabecera y en una época trascendental para cualquiera, la de los inicios. Crucé esa puerta con 22 años recién cumplidos -y muchos nervios- y hace escasamente una semana celebré los 32, con todo lo que conlleva una década. Sería inútil pretender abarcar todo este tiempo en unas pocas líneas. Quizá lo más inteligente sea, como bien recomiendan los cronistas, recurrir a lo que ha quedado escrito. Y en ese recorrido una puede encontrar de todo porque, si hay algo que distinga al periodismo de otras profesiones, es que permite vivir muchas vidas dentro de la propia. Más aún, en el periodismo local, el cercano, el que toca, el que está donde tiene que estar. Porque la calle, para bien o para mal, nunca se olvida de nada. Con toda probabilidad, el que compartió contigo su crónica de ayer será tu compañero en una cita médica o un saludo tímido en la cola para entrar al teatro. Son todos esos rostros, sus historias, las que te acompañan y de algún modo construyen también la tuya propia. Si el periodismo tiene una virtud es que construye por partida doble. Cuanto más crecemos en curiosidad, más crece la sociedad. Cuanto más queremos saber, mejor es lo que nos rodea. Cuantas más certezas queremos conocer, más certezas ofrecemos al mundo. Esto es precisamente lo que lleva haciendo este periódico desde 1923, siendo curioso y ofreciendo certezas. Y la que escribe estas líneas está orgullosa de estar dispuesta a mantener ese compromiso. En esa crónica particular, como probablemente en la del resto de colegas, hacemos recuento de días y días, cafés de máquina, comidas navideñas, cumpleaños, otras tantas jornadas hasta la madrugada y alguna que otra noche eterna de elecciones. No obstante, la nuestra es tan solo una porción minúscula en una crónica inabarcable como la que guarda en sus estanterías El Periódico Extremadura. Cien años de historia de una región que debe estar más que orgullosa de llevar su nombre en un diario que ha resistido a guerras y a incertidumbres y que seguirá tejiendo su crónica eterna. Gema Guerra es redactora de El Periódico Extremadura