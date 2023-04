Ya apunta el alba, anuncio del sol. ¡Bendita la mano que los encendió!

Así cantaba un pajarillo a la primera llamarada de la aurora, un día de primavera…

Un día de primavera, como ese 1 de abril que hoy, cien años después, celebramos. Y qué mejores palabras para hacerlo que aquellas que escribiera nuestro querido Publio Hurtado en la portada del primer número de lo que hoy es El Periódico Extremadura.

Bajo el título de ‘La golondrina y el petirrojo’, y dedicado a «la Sra. Dª Matilde Perry y Coronado de Torres Cabrera’, el escritor honraba a esta nueva publicación que veía la luz en Cáceres. Y digo que honraba porque así se deja dicho, negro sobre blanco, en una «N. de la R.: La prestigiosísima firma precedente honra el primer número de este periódico (…) Extremadura agradece con rendimiento y afecto extraordinarios la bondadosa atención del maestro y se felicita con entusiasmo de contarle entre sus colaboradores…».

Sin duda, este nuevo periódico empezaba con buen pie, o buena pluma, para ser más exactos, vaticinando los años que vendrían. Y si nos detenemos en esta primera portada, junto al relato del «maestro», junto a «La voz del Prelado», junto a «Coplas de lance» o «Crónica religiosa», nos topamos con media columna bajo el título de, nada más y nada menos, «Extremadura».

Es ahí donde podemos escuchar una voz clara y firme «por qué y para qué venimos a este rudo batallar de la Prensa diaria». Es una exposición si no de motivos, sí de voluntad: «… Y no poco ha de influir en el probable éxito de nuestra empresa, el resuelto y decidido propósito que nos guía de alejarnos de todo partido político y de cualquier discusión de doctrina o personal. Quienes deseen hallar aquí el ardimiento de una polémica, o la alabanza, o la censura ciega del sectario, que no nos lean porque no satisfarán sus anhelos».

Con estas pocas palabras (pocas, cumpliendo así también el empeño de entregarse a la «síntesis», porque «muy pocas cuartillas son el mejor título que puede ofrecer el escritor al público») aquel primer equipo de periodistas marca el camino que se compromete a seguir, marca la base de un buen periodismo, que es la independencia. A partir de ahí puede venir el resto, la información veraz, el interés social, el pulso de la historia, el impulso de cambios, la creatividad… A partir de la independencia puede llegar todo lo que se desee. Y esto es lo que hoy, cien años después, El Periódico Extremadura y nosotros, el público, podemos y tenemos que celebrar.

No es solo la vocación periodística la que se marca esa independencia, sino que la ansiamos todas y todos los que creemos en la libertad y en la verdad. Y así, a lo largo de los años, el ciudadano ha acudido a esas portadas, esos titulares que han ido tomando el pulso de la ciudadanía, que han sido un registro histórico de la región, que han sido la expresión y el eco de una sociedad y de un tiempo, que han sido, también, estoy convencido, impulsores de grandes y pequeños cambios. Y acudo aquí a lo que decía Gabriel García Márquez, el García Márquez periodista, que una de las grandezas de esa profesión tan fantástica que tenéis es su capacidad para cambiar algo todos y cada uno de los días. Por todo ello no me cansaré de daros las gracias.

Y aquí podríamos recordar los nombres del fundador, del primer director, de los siguientes… pero, sin ánimo de ignorar su empeño, su trabajo o su profesionalidad, quisiera referirme a las decenas de periodistas y técnicos que han pasado por la redacción y por los distintos departamentos que dan vida al periódico. Y quiero agradecer de manera especial la labor que hacen desde la proximidad. Hablo de ese periodismo regional y local que camina por las mismas aceras que los hombres y mujeres de nuestras ciudades o nuestros pueblos, que circula por sus carreteras, que escucha y compra en los comercios, que alterna en los bares, que aplaude en el patio de butacas de un teatro o desde las gradas de un corral de comedias, que anima en el pabellón deportivo y juega, incluso, en nuestros parques… A ese periodismo, a esos periodistas, gracias.

Y continúo con esa lectura tan deliciosa con que cierra la columna «Extremadura» en esa primera portada: «… Y para concluir, dirigimos -porque parece este el momento más emotivo y de verdadera efusión- un saludo cariñoso, sincero, de franca camaradería, a la Prensa extremeña, y más especialmente a la de Cáceres, con la que pensamos convivir -y estamos seguros de ello- en un ambiente de plena paz y de envidiable cordialidad».

Es el Periodismo con mayúsculas. Gracias.

Carlos Carlos Rodríguez

Presidente de la Diputación de Cáceres