Una excursión de colegio siempre fue sinónimo de nervios y diversión. Hace casi dos décadas, el colegio Extremadura de Cáceres en su semana cultural realizó una salida. La clase de 5ºB de Primaria al completo puso rumbo a la calle Doctor Marañón desde la avenida Héroes de Baler. Una veintena de niños de entre diez y once años llegaron a la puerta de la delegación principal de El Periódico Extremadura. Lo primero que vieron fue la figura de una mujer de bronce. Era Leoncia, la estatua de la última vocera de este diario que estaba más que acostumbrada a ser fotografiada. Estos alumnos hicieron lo propio y posaron junto a ella para el fotógrafo del medio local. «Mañana vais a salir en el periódico», dijo.

En el interior, un joven trabajador aguardaba a los menores para conducir la visita. Recorrieron los pasillos hasta llegar a la hemeroteca. El olor a papel inundaba la sala repleta de enormes tomos que escondían entre sus páginas todas las noticias acontecidas en la región. Pura historia. Esos libros eran probablemente más grandes que muchos de los que estaban atentamente escuchando las explicaciones del funcionamiento de la prensa escrita. Quedaron asombrados. Después pasaron a redacción. Allí había ruido. Sonaban teléfonos y teclas. No eran más de las doce de la mañana. Los redactores saludaron pero tampoco les rindieron muchas cuentas. El ajetreo podía respirarse. Había sillas y huecos libres. «Los que faltan están cubriendo noticias en la calle», explicó alguien. Luego atendieron a una brevísima clase de maquetación y también les enseñaron el tratamiento de imágenes.

La cita estaba llegando a su fin. El alumnado abandonó el recinto. Unos pocos llegaron al centro queriendo ser periodistas; otros, publicistas y algún que otro pretendía estudiar Fotografía. Al día siguiente se hizo realidad, la instantánea de aquellos niños se publicó en El Periódico Extremadura.

El recorte de ese ejemplar sigue en un cajón del mueble del salón de mi casa y esa fue mi primera vez en la redacción desde la que también escribo estas líneas. No sabía que el joven que nos guió por la inmensa --o eso me pareció con once años--- sede de este periódico sería el mismo que me facilitara las claves para acceder al ordenador. Un ordenador desde donde iba a escribir la actualidad pero sin olor a papel.

El primer día de julio de 2017 pasé de ser una niña a becaria en la Edición Digital. Eso sí los nervios eran idénticos a los de la visita de 2005. Sin querer me convertí en una de esas redactoras que ve pasar las excursiones escolares y no les rinde muchas cuentas.

Solo van seis años pero de constante aprendizaje y cambios abismales en las formas de comunicarse. La profesión que nunca descansa, ahora lo hace aún menos por esa inmediatez de tenerlo todo a un clic a cualquier hora. Las redes sociales llevan años siendo similar a una conversación en un bar tomando café a las ocho de la mañana. Conviven en tiempo real lectores de China con los de Aldea del Cano. Para mí, que prácticamente soy nativa digital, nada sorprendente. Sin embargo para un medio de prensa escrita que cumple cien años, sí. Felicidades a todos por el tesón.

Celia Gálvez es redactora de El Periódico Extremadura