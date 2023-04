Nadie que me conozca bien podrá acusarme de mentir si digo que los quioscos de prensa siempre han tenido para mí connotaciones favorables, debido, probablemente, tanto a su función comercial como a su dimensión simbólica, la apariencia de pequeñas ermitas románicas de la comunicación repartidas por plazas y glorietas en las que cumplir cada mañana el ineludible rito de maitines, de empezar el día, quiero decir, con la compra del periódico y pasar así del ámbito privado a los espacios públicos. Los tiempos, sin embargo, han cambiado. Como hay hábitos que imprimen carácter, puedo decir que sigo cumpliendo cada mañana el mismo rito: bajara la calle tras el primer café, regresar con el periódico del día, leerlo luego sin prisa y en sentido inverso («de atrás palante», como vulgarmente se dice), lamentarla triste deriva de los acontecimientos y terminar preguntándome por qué demonios me empeño en mantener la servidumbre y la rutina. Pero lo que no puedo seguir diciendo es que bajo al quiosco. No hay quioscos ya a los que bajar.

Durante muchos años, tantos que ni siquiera puedo recordar cuántos, mi primera tarea cotidiana ha sido idéntica: tomar café, bajar a la calle, acercarme al quiosco y comprar el periódico. No tuvo que pasar mucho tiempo para que, dada la reincidencia y la puntualidad, estableciera un cierto grado de amistad con el quiosquero, un tipo de concordia comercial cada vez más infrecuente. Llegamos incluso a fraguar una especie de suscripción a la carta, un acuerdo contractual amistoso que no dudo en considerar un anticipo entre particulares del sistema de bonos o cupones con que los distintos periódicos apuntalaron más tarde la fidelidad de sus clientes. Nuestro procedimiento era bastante rudimentario, pero también heroico. Para evitar los inconvenientes del cambio y las monedas sueltas, elquiosquero (omito su nombre por decoro) habilitó unas pequeñas libretas de hojas cuadriculadas en las que, como en un Excel paleográfico, anotaba con bolígrafo azul la fecha y el precio de cada periódico que me llevaba, sumaba al final de mes las tarifas correspondientes y yo abonaba las cantidades resultantes. El pacto se prolongó durante años y solo acabó cuando yo mismo sucumbí a la tentación de las ofertas de bonos y cupones, que, por cierto, enseguida se revelaron bastante más incómodos que nuestras humildes libretas. Tal vez por eso todavía me conmueve la aparición entre los libros de alguna de aquellas hojas cuadriculadas en que el quiosquero llevaba cuenta puntual de mis compras y que siempre me entregaba, a modo de factura, cuando saldábamos la deuda. Con el paso de los años, el quiosquero alcanzó la edad de la jubilación («Es ley de vida», me dijo) y cerró el quiosco. Puso sus esperanzas, al principio, en su traspaso y, más tarde, en su venta (era lo que me contaba cuando coincidían nuestros paseos y evocábamos los buenos viejos tiempos), pero ninguna de esas esperanzas se cumplió. El quiosco fue quedando cada vez más a merced de la intemperie, con todo lo que la intemperie afectaa las propiedades frágiles y en desuso, y solo muy recientemente, gracias a otras derivaciones municipales, ha quedado en su lugar la huella del vacío. Por mi parte, fue al verme en la obligación de buscar otro quiosco, cuando topé con el signo de los tiempos y empecé a descubrir que, en realidad, no quedaban quioscos, que los quioscos propiamente dichos estaban desapareciendo o habían desaparecido. Su función primordial, que era la venta de periódicos, había quedado relegada a minúsculos locales de planta baja cuya exigua superficie, de escasas ambiciones comerciales, tanto podía valer para un roto como para un descosido. Así llegué a la más triste evidencia: quiosco que cierra, quiosco que desaparece. No era difícil advertir que, pasado el auge propicio de los tiempos, a los quioscos ahora solo les acechaba la ruina, el desmoronamiento y la extinción. Ni siquiera podían contar con el consuelo de una segunda vida, la posibilidad de acaparar otras funciones. Cualquiera que haya advertido la incierta fortuna empresarial de los pequeños locales de planta baja que los sustituyeron, habrá advertido también que estos locales gozan de segundas oportunidades, que, según soplen los vientos y las crisis, pueden ir saltando de mercancía en mercancía como de oca en oca, prensa, artesanías, loterías, ecologías, tecnologías, camisetas, souvenirs. Cabe asentar, por tanto, una segunda, inapelable conclusión: los pequeños locales de las plantas bajas cambian, mutan, se venden, se alquilan, se transforman, se reconvierten y, aunque sea a duras penas, sobreviven; los quioscos, en cambio, desaparecen. Y tras su desaparición ni rastro queda de ellos en el lugar en que fueron fuertes durante años, donde ondearon sus pequeñas cúpulas, donde ilustraron la fisonomía matinal de las ciudades. Apenas en la frágil memoria de los viejos roqueros les va quedando un huequecito nostálgico y compungido. Gonzalo Hidalgo Bayal Escritor