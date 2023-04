¿Cómo fueron los inicios de la quesería?

En 2008 comenzó la crisis y en diciembre de 2011 nos tiramos a la piscina. Yo trabajaba en otra empresa, una quesería, y por circunstancias de la vida decidí dejar aquello e intentar hacer algo por mi cuenta. Con mi hermano busqué cooperación y vimos una quesería que estaba en venta en Casar de Cáceres. Fuimos y llegamos a un acuerdo, uno de los socios de esa quesería decidió unirse a nuestra sociedad, Eladio Villegas. Nosotros hicimos una Sociedad Limitada y la anterior empresa era una Comunidad de Bienes. El 15 de diciembre de 2011 comenzó Doña Francisca, que ha hecho ahora 11 años.

¿Por qué Doña Francisca?

Por mi madre. Además, nos pareció un nombre muy comercial y de la tierra. Mi hermano era más fácil de convencer y Eladio no puso ningún problema.

Tienen un producto exquisito y son varios los premios que atesoran. Recientemente incluso compartió con Quesos del Casar, con 194 puntos, ¿qué siente al respecto?

En la última edición de la Torta del Casar sí fue compartido. En 2021 y 2020 nosotros fuimos ganadores del certamen de la edición de Torta del Casar, el certamen que organiza la Denominación de Origen todos los octubres. Nosotros sentimos mucha alegría, felicidad. Es la recompensa al esfuerzo. También ostentamos el galardón en Trujillo el año pasado, con la torta y el queso de cabra sudao. Nadie había conseguido anteriormente dos títulos en una feria de Trujillo, donde se otorgan cuatro en total. El listón es bastante alto y cada día te exiges más. En 2019 fuimos el mejor queso del mundo, también con Torta del Casar. Hace poco fuimos primer premio en la Feria del Queso de Santiponce con la Torta del Casar, con el queso de oveja trufado y con el queso de oveja semicurado pasteurizado.

¿Qué implica para el negocio todo esto?

Es una recompensa que te hace sentir que merece la pena tanto esfuerzo. Te da empuje y alegría para seguir día a día, te levantas con ilusión y con ganas esperando el siguiente certamen. Aunque para mí el mayor premio es el reconocimiento diario de nuestros clientes, que te llamen para decirte lo bueno que está el queso.

¿Qué hace tan especial a la quesería Doña Francisca?

A parte del producto, es cómo somos nosotros como personas: cercanas, agradables, etcétera. Además, tenemos contacto directo con el consumidor final porque somos nosotros quienes vamos a las ferias, la cara de la empresa. Tú eres la imagen, quien lo hace y quien lo vende y eso nos hace más cercanos que esas grandes empresas que mandan al comercial de turno que no saben explicarte ni cómo se hace el producto.

¿Cuál es su meta?

Ahora el sector está complicado. No hay relevo generacional y cada vez hay menos ganaderos. Cada vez hay menos industrias por ese motivo. Por eso, aventurarte a decir cuánto quieres crecer es inviable. El objetivo del 2023 es mantenerte y a ver qué pasa, porque ya es difícil.

¿De qué forma la fibra de OESTE ha hecho que pueda mejorar su trabajo?

Ahora, la velocidad que tenemos en cuanto a funcionamiento respecto a correos electrónicos, telefonía… es una ventaja increíble. Estamos en el monte de El Casar, que no es ni El Casar. Antes no teníamos ni fibra y cuando nos dijeron que iban a tirar la red de fibra me dio una alegría inmensa. Al igual que ahora con el tema de las placas fotovoltaicas, que ya las tenemos instaladas. Ellos van y nos ayudan y nosotros vamos con ellos porque somos amigos, somos extremeños y somos cacereños. Es la economía circular.

¿Cómo de importante es la labor de los medios de comunicación a la hora de dar visibilidad a negocios como el suyo?

Te pongo el caso de Trujillo, hemos ganado el certamen en siete ocasiones desde que empezamos. Hacéis esa labor tan rápido que es recibir el premio y automáticamente en media hora lo sabe toda Extremadura. En media hora o 45 minutos ya está la noticia, gracias a los medios digitales todo es más rápido. Todo está conectado. Con el World Cheese Awards, ellos me llamaron al rato, lanzaron la noticia y a las 7 de la tarde empezó a comprar toda Cataluña. Fue un aluvión de pedidos.

¿Qué opina sobre el hecho de que El Periódico Extremadura cumpla 100 años?

Ojalá hagáis 100 no, 500. Que sigamos así, que la región siga apostando por los negocios de la región porque al final volvemos a lo de antes, economía circular. Si no nos ayudamos a nosotros, mal vamos.