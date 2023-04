El Periódico Extremadura cumple un siglo. Un siglo retratando día a día la actualidad de una tierra que ha sufrido una verdadera y profunda transformación tanto en el terreno social, turístico como cultural. La imagen de Extremadura de hace un siglo formaba parte de la leyenda negra de España y uno se pregunta por qué tuvieron que venir a buscarla aquí, por qué Buñuel tuvo que llegar hasta Las Hurdes teniendo cerca escenarios igual de terribles en el Aragón donde él nació. Hoy, sin embargo, Extremadura está considerada como una de las tierras de España donde el metro cuadrado de belleza tiene un valor mayor. La belleza de nuestros paisajes, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, es decir, de todo lo que quedó al margen del desarrollo sin freno de los años 60 y 70 es algo que no se cansan de repetir cuantos viajeros pasan por estas tierras

Los márgenes en no pocas ocasiones son más importantes que el centro, son más auténticos, más vivos y la mirada desde ellos es más atrevida, más libre. En literatura ocurre con frecuencia. El escritor que está en los márgenes es capaz de cambiar, de revolucionar todo el sistema literario oficial, darle una nueva dimensión. ¿ Tal vez es lo que tendría que hacer Extremadura?

Para Unamuno, para Solana, para Valle- Inclán vivir en los márgenes fue la manera de construirse una personalidad. Para Alejandro Sawa o para Pessoa de fracasar y de perderla, para ganarla de otra forma. Los márgenes pueden ser un refugio o un infierno, un destino o una patología, pero para Hölderlin o para Kleist se convirtieron además en una sentencia que los elevó a los más altos estados de la creación.

Hay tierras y hay espíritus que han excedido siempre la medida de una vida normal y han tenido que ampliarse un poco más allá, como hizo Extremadura en América, o incluso como hizo Extremadura en las décadas terribles de la emigración a Alemania, a Suiza, al País Vasco, a Cataluña o a Madrid. Yo creo que Extremadura ha vivido siempre en una terrible tensión: la realidad histórica que la ha ido orillando, dejando a un lado de las grandes decisiones, y la necesidad histórica del pueblo extremeño de ser parte del centro, de estar donde se resuelven los grandes asuntos.

Para muchos escritores la decisión de apartarse implicó una aventura, un riesgo existencial. Para Extremadura, ese retiro fue también una forma de buscar algo así como una resistencia, una resistencia contra los poderes que no contaban con ella, contra la pequeñez de la política que la ignoraba.

Cuando pienso en esta dimensión de Extremadura, me gusta recordar al poeta portugués Fernando Pessoa. De muchos escritores se puede decir que tuvieron el afán de intentar desaparecer de la pequeñez del mundo para estar en otro sitio, a la vuelta de la esquina, es decir, a la vuelta de todo, en el lugar de los sueños. Extremadura es el lugar donde más se ha aspirado a soñar, a hacer que los sueños sean una meta a conseguir, un destino que lograr.

El escenario por excelencia de los márgenes para Pessoa fueron las habitaciones de alquiler, en Extremadura esa inmensidad de una tierra donde se pierde la mirada. En Pessoa hay una existencia de los cuartos de alquiler, una metafísica de los cuartos de alquiler y unos sueños de los cuartos de alquiler, pero sobre todo hay una experiencia de no ser nadie, de haber soñado ser alguien y haber fracasado en el intento. En Extremadura hay una metafísica de la soledad, de la inmensidad, de la distancia. Muchas veces he paseado por Lisboa por todos lo cuartos de alquiler en los que vivió Fernando Pessoa, en los que escribió y en los que soñó preguntándome por qué Pessoa tuvo la necesidad de apartarse, de vivir más allá de la literatura oficial. Como Pessoa todo aquel que haya habitado los márgenes ha sido un gran soñador de cosas imposibles, es decir, un soñador que aspiraba a dar un salto por encima de la vida, pero que era la vida, sin embargo, la que daba un salto por encima de él. ¡Cuántas veces no hemos esperado en Extremadura esa vida y hemos visto que la vida daba un salto por encima de nosotros! Pero eso no puede importar. Quizá para muchos el mayor atractivo de Extremadura sea ese, Pensemos en Thomas Bernhard, vivió el éxito como un abismo, como algo que podía convertirlo en su mayor traidor. En su casa de Herisau pedía no distraerse, no dejarse atrapar por el rumor de la fama. Pensemos en cómo Beckett nos dio siempre la medida de los márgenes: estar abajo, huir al campo, fuera del centro, no dejarse engañar por los espejismos del entusiasmo que causan las propias obras.

Extremadura, en ese sentido, es el mejor refugio. Frente al ruido de las multitudes que lo ocupan todo en las grandes ciudades, todavía en Extremadura hay un silencio que conmueve, una lentitud del tiempo que le viene muy bien a la escritura y a la vida. Quizá Extremadura, como los grandes escritores que optaron por hacer su obra desde esas afueras, desde ese otro sitio, necesite comprender que tiene un tesoro dentro y que tal vez sea desde esta tierra desde donde idear, construir los nuevos paradigmas del siglo XXI.

Diego Doncel

Escritor