Antes que los escritores, son los fotógrafos los testigos del acontecer de una ciudad, los custodios de la memoria visual de sus edificios, del esplendor o de la ruina de sus calles, de los rostros de sus habitantes y de sus visitantes. No sé cuántas fotografías habrá hecho Lorenzo Cordero en su dilatada trayectoria como reportero de prensa, pero supongo que guarda en sus archivos miles de imágenes imprescindibles para la historia regional.

Ahora, Lorenzo Cordero ha publicado un libro de fotografía artística, La belleza desnuda, que contiene ciento cincuenta imágenes en color y en blanco y negro, con esa armonía que resulta de colocar la belleza en el lugar adecuado de la naturaleza y darle distancia y tiempo para que se acomode entre las aguas, entre las rocas, los cielos, las ruinas: cuerpos desnudos, masculinos y femeninos, que centellean al sol o entre dos luces, con una indestructible inocencia. En las imágenes no aparecen plásticos, juguetes, chucherías, ni objetos fabricados para el consumo, y sólo aquí y allá asoman unas vías de tren o una señal de tráfico, una prenda de ropa o un sombrero de materias primas naturales.

El libro es un homenaje a la belleza del cuerpo y a la belleza del paisaje, pero no es un catálogo de modas ni de desfiles, porque la moda es efímera y repetitiva, lo viejo siempre vuelve con ligeras variantes para ocultar el plagio. Y estas imágenes tienen voluntad de perdurar. Y aunque el espacio más adecuado para contemplar fotografías sea en principio la sala de exposiciones, aquí se adaptan bien al pliego de papel.

Como muestra de su talento, elijo una fotografía en la que se ve de espaldas a una mujer desnuda, de pie y hundida parcialmente en el agua de un pantano. Sus brazos y sus dedos acarician con cierta indolencia el agua quieta, de modo que componen un triángulo equilátero. Dentro, como en una muñeca rusa, su cintura y sus caderas forman la misma figura geométrica. Al fondo, en la otra orilla, se ve una achatada colina también triangular, un poco difuminada. Y como todo esto se refleja simétricamente en el agua, el número de triángulos se duplica formando rombos.

En cambio, el cuerpo femenino está moldeado fundamentalmente en curvas, que en la imagen también aparecen en el tatuaje de la luna menguante que la mujer tiene en su hombro derecho, ni caído ni musculado ni anguloso: una luna con una figura sentada en su regazo, como contemplando la tierra desde el balcón de los omóplatos.

En la imagen, las formas curvas son potenciadas por el pacífico contraste con la geometría triangular que Lorenzo Cordero les aplica. El triángulo es el símbolo de la armonía y de la unidad del cielo y de la tierra, de lo espiritual y lo material. Quizá por eso es el polígono preferido en los tatuajes actuales y resulta habitual ver pequeños triángulos en los cuellos, en los brazos y en las falanges de las manos. Así, todo en esta fotografía transmite proporción y equilibrio, reforzados por el peso y la serenidad del agua sin ondas, sin nada que perturbe su paz, con la misma tersura que la piel femenina.

Casi sobreexpuesta de luz, de la fotografía ha desaparecido toda sombra –que no es lo mismo que reflejo-, toda tensión y toda dramaturgia, todo movimiento, todo ruido, toda amenaza, toda otra huella humana o animal. El paisaje no esconde nada y, al fondo, la colina aparece levemente desenfocada, sin misterio, porque aquí la profundidad de campo sería contraproducente. No hay ninguna pista de la estación del año y si no fuera por la sombra de las encinas, que indica una hora central del día, tampoco tendríamos ninguna pista sobre el momento en que ocurre el baño. En esta imagen solo queda la inocencia y la belleza de la modelo y del paisaje, captadas por la mirada limpia del fotógrafo.

Pero tampoco es fotografía de moda, con sus blandenguerías y complacencias, con su abuso del photoshop para conseguir texturas satinadas, pulidas, suavizadas. La moda, cuando sale del estudio y de las pasarelas, utiliza la naturaleza como escaparate y, en cambio, Lorenzo Cordero utiliza la naturaleza como interlocutor, como escondrijo, como regazo, como lecho. El desnudo en la moda es hedonista e incita a la posesión y al consumo, y el desnudo en estas fotografías es ascético y solo incita a su contemplación.

En su trabajo para la prensa, Lorenzo Cordero siempre mira por el objetivo sin prisas y sin echarse encima del fotografiado, le da distancia, tiempo y confianza para que se relaje antes de comenzar a disparar, aunque él no tiene un colt en la cámara. Ahora, con La belleza desnuda, el fotógrafo deja de ser invisible y somos nosotros los que, por encima de su hombro, miramos lo que él mira.

Eugenio Fuentes

Escritor