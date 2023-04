Franco escogió Cáceres para su designación como caudillo de España, una noticia que centró una década calamitosa, marcada por la guerra civil y la dictadura. Los prolegómenos a esta catarsis comienzan a mostrarse en 1933, dos años después de la proclamación de la Segunda República. No fue nada fácil este periodo histórico, caracterizado por la existencia de dos bandos enfrentados y constantes disturbios en las calles. Las elecciones del 19 de noviembre dan en Cáceres un aplastante triunfo a la coalición antimarxista y, en diciembre, la Derecha Regional Agraria costea una salve en La Montaña agradeciendo su triunfo. Si este ambiente se respiraba en Cáceres, en el resto de Extremadura las cosas no estaban mejor. El alcalde de Mérida prohíbe un mitin de Acción Popular en julio, justo un mes en el que aparece un foco de tifus en Almendralejo y la sociedad obrera anuncia una huelga de hambre en la localidad cacereña de Valdefuentes por el problema del paro. Es cierto que todavía en 1933 había un hueco importante para las obras. El alcalde cacereño Antonio Canales promovió el arreglo de la plaza Mayor de la ciudad, que costó 106.000 pesetas. El 19 de febrero de ese mismo año se inauguraron las obras del pantano del Cíjara, en presencia del ministro de Obras Públicas. Pese a las convulsiones políticas , muchos extremeños acudían a teatros y cines en busca de evasión.

La dimisión de Canales

La presión política era tal que abocó irremisiblemente a la dimisión al alcalde de Cáceres. Canales fue un hombre íntegro y políticamente intachable. De su trayectoria se han destacado cientos de anécdotas: acompañaba a la patrona de la ciudad en su recorrido procesional e incluso tuvo palabras de elogio hacia el obispo de Coria, Dionisio Blanco, el día de su fallecimiento: «Consagró –dijo el edil– toda su vida al servicio del bien». Aunque Canales supo delimitar a la perfección su ideología de su condición de representante de todos los cacereños, el 31 de octubre de 1934 anunció su marcha del consistorio. No corrían buenos tiempos para el socialismo. «La unidad municipal se ha roto y por ello, no me creo asistido de la autoridad necesaria para seguir desempeñando el cargo de alcalde». Canales, que no asistió al pleno por motivos de salud, explicó las razones de su marcha a través de una carta en la que recalcaba que siempre estuvo al servicio de la ciudad. Antonio Silva, que ya había sido alcalde, le sucedió en el cargo.

El cuartel general

Al final del verano de 1936 la ciudad de Cáceres ocupa la actualidad informativa del mundo entero por haber montado su cuartel general en ella un grupo de importantes y destacados periodistas extranjeros, corresponsales de periódicos y agencias de noticias de varios países. Dos son las circunstancias de la notable presencia de informadores en la capital cacereña: de un lado, la residencia de Francisco Franco en una de las casas-palacio del Cáceres monumental, la de los Golfines de Arriba, y de otra, la cercanía del frente de Talavera, del que debían de dar noticias a sus periódicos, por la importancia de esta zona de guerra, en relación al acercamiento progresivo de las tropas hacia la capital de España. Cáceres es el centro de las actividades informativas. Desde aquí salían las noticias del movimiento español hacia todo el mundo.

La proclamación

Pero la noticia más trascendente del año fue, sin duda, la que ofreció el redactor de este diario Juan Milán Cebrián, el 27 de septiembre a las diez de la noche. Franco era designado en Cáceres Caudillo de España, jefe del Estado y Generalísimo de los Tres Ejércitos. En diciembre, en el cine Norba, se proyecta con gran éxito el documental El Alcázar, al que asisten como invitados los heridos de guerra. Una nueva etapa histórica acaba de comenzar y EL PERIÓDICO EXTREMADURA sería su principal testigo.

La decisión del Ayuntamiento de Cáceres de cambiar el nombre de la emblemática calle Pintores por Generalísimo Franco da una idea del cambio que comenzó a operarse a partir de 1937. Pero además de esta variación en la que por aquellos años se consideraba la calle principal de Cáceres, también se varió el nombre de la plaza Mayor, en honor al general Mola, fallecido ese mismo año. Fue descubierta una placa que a partir de entonces daría su nombre a la plaza. Sin embargo, y aunque ante la opinión pública de la capital pretendía ofrecerse una falsa imagen de normalidad, lo cierto es que en toda la provincia eran constantes los enfrentamientos entre ambos bandos.

En 1938, EXTREMADURA ofrecía diariamente noticias del frente. En portada se publicaba el denominado Parte oficial de guerra, firmado por su excelencia el general jefe del Estado mayor, Francisco Martín Moreno. De su mano anunciamos, el 17 de febrero, la «sufrida» del ejército republicano en el sector de La Serena. Sobre el campo, muchos muertos, prisioneros, ametralladoras y material de guerra. El 27 de julio, el titular de portada no podía ser más gráfico: «Se rescata para España el Valle de la Serena».

Los pantanos

En abril EXTREMADURA difunde el siguiente parte oficial de guerra: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la Victoria. El Generalísimo. Franco». Con el final de la guerra empezaría la otra guerra: la de las inauguraciones de pantanos. Corría el mes de abril, cuando el diario confirmaba la aprobación de la construcción de los pantanos Borbollón y Gabriel y Galán en la provincia de Cáceres, considerados en aquel momento claves para el desarrollo agropecuario cacereño. 1940 fue el año del hambre y las cartillas de racionamiento, aunque Franco se empeñara en decir que Cáceres era lo mejor de España. El alcalde, Francisco Maderal Vaquero, anunciaba medidas para evitar el tifus exantemático por la picadura de piojos. Los malos tiempos también se dejan ver en la restricción transitoria del pan, en la represión de la masonería y en la persecución.